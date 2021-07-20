أولمبياد طوكيو: باخ يقر بـ"شكوكٍ" و"ليالٍ بلا نوم"

تاكاشي أوياما تصوير مشترك/ا ف ب

رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الالماني توماس باخ خلال اجتماع مع رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو في المقر الرئيسي للألعاب الأولمبية في طوكيو، في 13 تموز/يوليو 2021

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طوكيو (أ ف ب)

أقر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ بـ"شكوكٍ" و"ليالٍ بلا نوم" بسبب التحضيرات المضطربة لاستضافة أولمبياد طوكيو الذي ينطلق الجمعة بعد عام من التأخير بسبب تداعيات فيروس كورونا، وسط امتعاض ومعارضة محلية نتيجة استمرار تفشي "كوفيد-19".

وقال باخ خلال اجتماع للجنة الأولمبية الدولية في العاصمة اليابانية قبل أيام معدودة على افتتاح الألعاب، إن القرار غير المسبوق بتأجيل الألعاب من صيف 2020 أثبت أنه أكثر تعقيداً مما كان يُعتقد.

كانت الاستعدادات لحفل الافتتاح مضطربة جداً في ظل وجود طوكيو في حالة طوارىء صحية ما زاد من حدة المعارضة المحلية لقرار المضي قدماً بالألعاب التي ستقام بغياب الجمهور في الأحداث المقررة في العاصمة، ما يعني أن الغالبية العظمى من المسابقات ستقام خلف أبواب موصدة.

وقال باخ "على مدى الأشهر الـ15 الماضية توجب علينا اتخاذ العديد من القرارات في حالة من عدم اليقين. راودتنا الشكوك كل يوم. تداولنا وتناقشنا. كانت هناك ليالٍ بلا نوم".

- "لقد أثقل كاهلي" -

وأضاف "لقد أثر ذلك علينا أيضاً، لقد أثقل كاهلي. لكن من أجل الوصول الى هذا اليوم، كان علينا أن نظهر ثقة. كان علينا أن نظهر طريقة للخروج من هذه الأزمة".

وأثار باخ احتجاجات متفرقة خلال زيارته لليابان، حيث أظهر أحدث استطلاع في صحيفة "أساهي شيمبون" أن 55 بالمئة من الذين شاركوا فيه، يعارضون إقامة الألعاب هذا الصيف.

ومعارضة المحليين ليست من فراغ، إذ ثبتت حتى الآن إصابة أربعة رياضيين في القرية الأولمبية، مما زاد المخاوف من أن تدفق الآلاف من الرياضيين والمسؤولين ووسائل الإعلام سيزيد من ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في اليابان.

وكانت لاعبة جمباز أميركية مراهقة تقيم خارج القرية الأولمبية، من بين 71 حالة إيجابية متعلقة بالألعاب تم الإبلاغ عنها حتى الآن.

ودافع المسؤولون الأولمبيون واليابانيون بقوة عن الألعاب التي تقام في "فقاعة" صحية صارمة مع اختبارات يومية، فيما تلقى اللقاح المضاد للفيروس قرابة 8 بالمئة من الرياضيين المشاركين في الألعاب.

ومع الاقتراب أكثر فأكثر من حفل الافتتاح، قال باخ "يمكننا أن نرى أخيراً نهاية النفق المظلم"، مشدداً "لم يكن الإلغاء خياراً بالنسبة لنا أبداً. اللجنة الأولمبية الدولية لا تتخلى أبداً عن الرياضيين... لقد فعلنا ذلك من أجل الرياضيين".

© 2021 AFP