إسرائيل تستضيف في كانون الأول/ديسمبر للمرة الأولى في تاريخها مسابقة ملكة جمال الكون

باراس غريفين غيتي/ا ف ب/ارشيف

مشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون في ولاية جورجيا الأميركية في 8 كانون الأول/ديسمبر 2019

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القدس (أ ف ب)

أعلنت وزارة السياحة الإسرائيلية الثلاثاء أنّ الدولة العبرية ستستضيف للمرة الأولى في تاريخها مسابقة ملكة جمال الكون، مشيرة إلى أنّ فعاليات هذا الحدث الجمالي ستجري في كانون الأول/ديسمبر في مدينة إيلات الجنوبية المطلّة على البحر الأحمر.

وقال وزير السياحة يويل رازفوزوف في رسالة عبر الفيديو "نحن في إسرائيل سعداء باستضافة فعاليات النسخة السبعين من مسابقة ملكة جمال الكون الشهيرة".

وأضاف "آمل بصدق أنّنا في كانون الأول/ديسمبر المقبل لن نحتفي فقط بملكة جمال الكون الجديدة هنا في إسرائيل، بل وخصوصاً، بنهاية الجائحة".

وبسبب جائحة كوفيد-19 ألغيت نسخة العام 2020 من مسابقة ملكة جمال الكون.

وفي منتصف أيار/مايو الفائت، فازت ملكة جمال المكسيك أندريا ميسا بلقب ملكة جمال الكون في النسخة الـ69 من المسابقة التي استضافتها الولايات المتّحدة، وذلك خلفاً للجنوب أفريقية زوزيبيني تونزي، ملكة جمال الكون للعام 2019.

ونقل بيان لوزارة السياحة الإسرائيلية عن باولا إم. شوغارت، رئيسة المنظمة المولجة تنظيم انتخابات ملكة جمال الكون، قولها إنّ "إسرائيل مدرجة منذ سنوات عدّة على قائمتنا للدول المضيفة بسبب تاريخها الغنيّ، ومناظرها الطبيعية الخلابة، وثقافاتها الجمّة".

ووفقاً للبيان فإنّه من المتوقّع وصول وفود من حوالي 100 دولة إلى إسرائيل لحضور هذا الحدث الذي سيتمّ بثّه في ما يقرب من 160 دولة ومنطقة حول العالم.

© 2021 AFP