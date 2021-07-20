إيران تعلن تسجيل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكوفيد-19

عطا كيناري ا ف ب

نساء يضعن كمامات لدى مرورهن من أمام فرع مصرف في طهران أغلق أبوابه بسبب كوفيد بتاريخ 20 تموز/يوليو 2021

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طهران (أ ف ب)

سجّلت إيران حصيلة قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء، مع دخول إجراءات إغلاق موقتة حيز التنفيذ في طهران.

وأفادت الوزارة عن تسجيل الجمهورية الإسلامية، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بكوفيد، 27444 إصابة و250 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وحصيلة الإصابات اليومية هذه هي الأعلى منذ 14 نيسان/أبريل الماضي، حين أعلنت السلطات تسجيل 25582 إصابة.

ومع الأرقام الجديدة، ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 الى 87624 شخصا من إجمالي الإصابات البالغة 3,576,148، علما بأنه سبق لعدد من المسؤولين أن أكدوا أن الأرقام الرسمية تبقى ما دون الفعلية.

ويأتي تسجيل الحصيلة القياسية للإصابات مع دخول إجراءات إغلاق واسعة في محافظتي طهران وألبرز حيز التنفيذ، سعيا للحد من تفشي الوباء.

وتتزامن هذه الإجراءات مع عطلة عيد الأضحى الذي تحييه إيران الأربعاء، وتأتي بعد نحو أسبوعين من تحذير الرئيس حسن روحاني من "موجة خامسة" للتفشي الوبائي، تعود بشكل أساسي لمتحورة دلتا شديدة العدوى.

وأعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة كوفيد-19 الإثنين أن الإجراءات تشمل إقفال الدوائر الحكومية والمصارف في المحافظتين المتجاورتين اعتبارا من السادسة مساء الاثنين (13,30 ت غ) وحتى صباح الإثنين المقبل (26 تموز/يوليو).

وتقتضي الإجراءات منع الدخول والخروج من المحافظتين باستخدام وسائل النقل الخاصة، بحسب الهيئة التي أعادت التذكير بضرورة إقفال المؤسسات التجارية غير الأساسية في المناطق المصنفة عند المستوى الأعلى على مقياس التصنيف الوبائي المعتمد محليا.

وعرض التلفزيون الرسمي الثلاثاء لقطات لشرطة السير وهي تمنع السيارات من العبور نحو المحافظات الشمالية التي تشكّل مقصدا سياحيا وصيفيا للإيرانيين.

لكن وسائل إعلام محلية أفادت عن تسجيل ازدحامات للسير اعتبارا من ليل الإثنين، مع محاولة كثيرين من سكان طهران الخروج منها لتمضية عطلة العيد المترابطة أيضا مع عطلة نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة في إيران).

© 2021 AFP