بوتين يعاين المقاتلة الشبح "تشيك ميت"

ديميتار ديلكوف تصوي مشترك/ا ف ب

حظيرة تحتوي على الطائرة المقاتلة الروسية الجديدة تشيك ميت، خلال معرض جوي قرب موسكو الثلاثاء 20 تموز/يوليو 2021

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جوكوفسكي (روسيا) (أ ف ب)

عاين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء طائرة شبح مقاتلة من الجيل المقبل تسمى "تشيك ميت" وذلك قبيل الكشف الرسمي عنها في وقت لاحق اليوم.

ومن المقرر أن يٌكشف عن طائرة الشبح من تصنيع سوخوي، في معرض الطيران الذي ينظم مرة كل سنتين قرب موسكو الثلاثاء. وألقى بوتين النظرة الأولى على الطائرة، وفق مؤسسة روستك العملاقة للدفاع والتكنولوجيا.

وقالت روستك في بيان إن "رئيس مؤسسة روستك الحكومية سيرغي تشيميزوف، والمدير العام ليونايتد ايركرافت كوربوريشن (شركة الطائرات المتحدة) يوري سليوسار، أطلعا بوتين على المقاتلة الجديدة تشيك ميت".

وكانت الطائرة جاثمة في حظيرة كتب عليها عبارة "ذا تشيك ميت" بالانكليزية بأحرف كبيرة بيضاء، بحسب مصور لوكالة فرانس برس في المعرض.

وتصف روستك الطائرة بأنها مقاتلة خفيفة ذات محرك واحد من الجيل الخامس، تتضمن "حلولا مبتكرة" من بينها الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر الكشف عن الطائرة في وقت لاحق الثلاثاء.

لكن الطائرة لن تنفذ طلعات، حسبما أعلن المتحدث باسم روستك لوكالة فرانس برس.

وكان بوتين قد أشاد بصناعة الطيران الروسية خلال افتتاحه في وقت سابق الثلاثاء معرض ماكس للطيران الذي ينظم مرة كل سنتين.

وقال بوتين إن "صناعة الطيران الروسية لديها إمكانيات هائلة للتطور، وصناعتنا الجوية تستمر في بناء طائرات تنافسية جديدة".

وقد جعل بوتين الاستثمار في الجيش وتطوير اسلحة جديدة أولويتين خلال حكمه المستمر منذ عقدين.

وتتباهى روسيا بتطوير العديد من الاسلحة التي يمكنها تفادي منظومات دفاعية موجودة، مثل صواريخ سارمات العابرة للقارات وصواريخ بوريفيستنيك .

© 2021 AFP