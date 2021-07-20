بيدرو كاستيو رئيساً للبيرو

ارنيستو بينافيدس ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

ليما (أ ف ب)

أعلنت السلطات الانتخابية في البيرو الإثنين أنّ مرشّح اليسار الراديكالي بيدرو كاستيو فاز في الانتخابات الرئاسية، في نتيجة صدرت بعد أكثر من شهر من الدورة الثانية التي تنافس فيها مع مرشّحة اليمين الشعبوي كيكو فوجيموري وأتت نتائجها متقاربة للغاية.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية خورخي لويس سالاس خلال حفل افتراضي مقتضب "أُعلن خوسيه بيدرو كاستيو تيرونيس رئيساً للجمهورية".

وبذلك تكون السلطات الانتخابية المسؤولة عن النظر في الطعون صادقت على النتائج التي أعلنتها قبل أسابيع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت الهيئة أعلنت إثر فرز 100% من الأصوات فوز كاستيو (51 عاماً) بعد حصوله على 50.12% من الأصوات، مقابل 49.87% من الأصوات لمنافسته كيكو فوجيموري (46 عاماً).

ووفقاً للنتائج التي صادقت عليها الهيئة فإنّ الفارق بين الرئيس المنتخب والمرشّحة الخاسرة هو 44,263 صوتاً فقط.

وكانت ابنة الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري (1990-2000) أعلنت إثر الدورة الثانية عدم اعترافها بالنتائج الأولية التي أظهرت تقدّم كاستيو عليها بفارق طفيف.

وحتى قبل أقل من عشرة أيام كانت فوجيموري تقول إنّها لن تعترف بهزيمتها، لكنّها غيّرت موقفها هذا قبيل ساعات من صدور النتيجة الرسمية.

وقالت فوجيموري خلال مؤتمر صحافي عقدته نهار الإثنين "اليوم، أعلن أنّه من خلال الوفاء بالتزاماتي، بالتزامي تجاه جميع البيروفيين (...) وتجاه المجتمع الدولي، سأعترف بالنتائج لأنّ هذا ما يفرضه القانون والدستور الذي أقسمت على الدفاع عنه".

وكانت بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الدول الأميركية أكّدت على غرار ما فعلت الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي أنّ العملية الانتخابية لم تشهد أي تزوير.

وسيتولّى كاستيو منصبه في 28 تموز/يوليو الجاري، وهو اليوم الذي تنتهي فيه ولاية الرئيس المؤقت فرانسيسكو ساغاستي.

© 2021 AFP