جوشوا يدافع عن ألقابه في الوزن الثقيل أمام أوسيك في لندن في أيلول/سبتمبر

أندرو كولدريدج تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

سيدافع الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا عن ألقابه في الوزن الثقيل أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك في ملعب توتنهام هوتسبر في لندن في 25 أيلول/سبتمبر

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لندن (أ ف ب)

سيدافع الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا عن ألقابه في الاتحاد الدولي للملاكمة "آي بي اف"، رابطة الملاكمة العالمية "دبليو بي ايه" ومنظمة الملاكمة العالمية "دبليو بي أو" في الوزن الثقيل أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك في ملعب توتنهام هوتسبر في لندن في 25 أيلول/سبتمبر المقبل، بحسب ما أفاد مروج مبارياته الثلاثاء.

وقال جوشوا في بيان نشرته شركة "ماتش روم سبورت" المروجة للأحداث الرياضية "تم تحديد الموعد ونحن على أهبة الاستعداد".

وتابع "أضع كل شيء على المحك مرة جديدة وحان الوقت للدفاع عن تاجي. توجنا معاً بميدالية ذهبية أولمبية وقاتلنا للوصول إلى القمة ولم نتجنب أبداً التحديات".

وسيواجه جوشوا الفائز بميدالية ذهبية في أولمبياد لندن 2012 لوزن السوبر ثقيل، الأوكراني المتوج في الألعاب ذاتها بذهبية الوزن الثقيل.

وسيستقبل ملعب نادي توتنهام الجديد في لندن أوّل نزال في الملاكمة منذ افتتاحه.

وكان من المتوقع أن يواجه جوشوا مواطنه تايسون فيوري في نزال على لقب موحد للوزن الثقيل في المملكة العربية السعودية في آب/أغسطس المقبل، غير انه تم إلغاء النزال بعدما أصدرت هيئة تحكيم أميركية قراراً قضى أن يدافع حامل لقب المجلس العالمي للملاكمة "دبليو بي سي" عن لقبه مجدداً أمام الاميركي ديونتاي وايلدر لأسباب تعاقدية.

وكان من المفترض تنظيم النزال هذا الاسبوع، ولكن تم ارجاؤه إلى 9 تشرين الأوّل/أكتوبر في لاس فيغاس بعد اصابة فيوري بفيروس كورونا.

© 2021 AFP