قصف مدفعي إسرائيلي على لبنان ردا على هجمات صاروخية

محمود زيات ا ف ب/ارشيف

أنصار حزب الله يحرقون العلم الإسرائيلي في منطقة الخيام الحدودية في جنوب لبنان بتاريخ 25 أيار/مايو 2021

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القدس (أ ف ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف لبنان بنيران المدفعية الثلاثاء ردا على هجمات صاروخية نُفّذت من الأراضي اللبنانية.

وأفاد الجيش في تغريدة "أطلق صاروخان من لبنان باتّجاه شمال إسرائيل. اعترضت منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أحد الصاروخين وسقط الثاني في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل".

وأكد أنه رد عبر استهداف لبنان بقصف مدفعي.

ويذكر أن آخر عملية إطلاق صواريخ من لبنان إلى إسرائيل وقعت في أيار/مايو، خلال الحرب التي استمرت 11 يوما بين الدولة العبرية وفصائل فلسطينية في قطاع غزة.

© 2021 AFP