هجوم صاروخي في كابول قبل خطاب الرئيس الأفغاني بدقائق

وكيل كوهسار ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

كابول (أ ف ب)

سقطت ثلاثة صواريخ على الأقل في العاصمة الأفغانية الثلاثاء قبل دقائق من بدء الرئيس أشرف غني إلقاء خطابه لمناسبة عيد الأضحى، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وسمع دوي الصواريخ التي أطلقت حوالى الساعة الثامنة صباحا (03,30 ت غ) في أنحاء المنطقة الخضراء المحصّنة أمنيا والتي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها الأميركية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي "أطلق أعداء أفغانستان اليوم هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابول".

وأضاف "أصابت جميع الصواريخ ثلاثة أجزاء مختلفة (من العاصمة). بناء على معلوماتنا الأولية، لم يسقط أي ضحايا. يجري فريقنا تحقيقات".

وبعد الاعتداء بدقائق، بدأ غني إلقاء خطابه بحضور عدد من كبار المسؤولين.

وسبق أن استهدفت صواريخ القصر مرات عديدة، كان آخرها في كانون الأول/ديسمبر.

وتتزامن العملية مع هجوم واسع تشنّه طالبان في أنحاء البلاد في وقت تمضي القوات الأجنبية قدما بانسحابها المقرر استكماله بحلول 31 آب/اغسطس.

© 2021 AFP