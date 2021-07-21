أولمبياد طوكيو - جودو: رينر يكشف عن إصابة في ركبته تعرض لها قبل 5 أشهر (وثائقي)

توما كوكس ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

طوكيو (أ ف ب)

كشف بطل الجودو الفرنسي تيدي رينر، الباحث عن تتويج أولمبي ثالث في الوزن الثقيل، عن تعرضه لتمزق في أربطة ركبته اليسرى في نهاية شباط/فبراير الماضي حرمه ممارسة اللعبة لمدة شهرين، وذلك في وثائقي ستعرضه قناة "فرانس 2" الخميس.

وفي الوثائقي الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس وسيبث عشية افتتاح أولمبياد طوكيو ، يبدو رينر وهو يعاني من اصابة في ركبته اليسرى خلال نزال ضمن معسكر تدريبي في المغرب.

قال لفرانس برس بعد الاعلان عن هذا الوثائقي "في تلك اللحظة، اعتقد اني تعرضت لاصابة في الرباط الصليبي (قطع). اعتقدت ان هذا الامر سيبعدني لسبعة أشهر... قلت، اللعنة، هذا مؤلم، هذا مؤلم. أمسكت بركبتي. لكن أجبرت نفسي على المشي، صعدت فوق البساط ثم توقفت".

تابع بطل العالم عشر مرات "بعد الفحص الأول قالوا لي انه كيس صغير. عندما عدت إلى فرنسا أجريت فحوصاً جديدة، وقالوا لا. سألت نفسي: ما هي المدة؟".

أضاف "قالوا لي شهرين، ثلاثة أشهر. أجبت: لا هذا مستحيل. في كل مسيرتي، عندما كانوا يقولون إن إصابة ما ستبعدني أربعة أسابيع، أغيب نصف المدة وأعود".

ويأمل رينر في 30 تموز/يوليو أن يصبح أوّل رياضي في التاريخ يحرز ذهبية الوزن الثقيل ثلاث مرات.

وحده الياباني تاداهيرو نومورا المتوج في الوزن الخفيف أعوام 1996 و2000 و2004، حقق هذا الانجاز.

© 2021 AFP