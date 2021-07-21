رئيس الوزراء المجري يدعو إلى استفتاء على قانون المثليين المثير للجدل

اتيلا كيسبينيدك ا ف ب/ارشيف

رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان خلال مؤتمر صحافي في بودابست في 1 نيسان/أبريل 2021

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بودابست (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأربعاء أنه سيتم تنظيم استفتاء حول قانون مكافحة الترويج للمثلية، داعيا الناخبين إلى دعمه في هذا المجال بعدما أطلقت المفوضية الأوروبية إجراءات مخالفة ضد بودابست.

وقال رئيس الوزراء في تسجيل فيديو نُشر على صفحته على فيسبوك إن المفوضية الأوروبية "هاجمت المجر بوضوح في الأسابيع الأخيرة في ما يتعلق بالقانون" الذي يحظر "الترويج" للمثلية الجنسية بين القاصرين.

وأثار القانون تنديدا في أنحاء أوروبا.

وتعتبر بودابست القانون وسيلة لحماية الأطفال لكن معارضيه يرون أنه يخلط بين الاعتداء الجنسي على أطفال والمثلية الجنسية، ويضع وصمة على مجتمع الميم.

وأطلقت المفوضية الأوروبية إجراءات مخالفة على خلفية القانون الذي يبدأ تطبيقه هذا الشهر، معتبرة أنه ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحرية التعبير وكذلك بحرية التجارة وتوفير الخدمات.

وسارعت المجر إلى الرد متهمة بروكسل الأسبوع الماضي بالتدخل في شؤونها الداخلية.

ووصفت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين القانون بأنه "عار". وقالت إن الهيئة التنفيذية للاتحاد ستستخدم "جميع الصلاحيات المتوفرة" لإجبار المجر على إلغاء القانون أو تعديله.

وتتضمن إجراءات المخالفة العديد من الخطوات ومن شأنها أن تستمر لسنوات لتذهب في نهاية المطاف إلى محكمة العدل الأوروبية التي يمكن أن تفرض عقوبات مالية.

وأمام المجر شهرين للرد على الدفوع التي قدمتها المفوضية قبل أن تدخل الإجراءات المرحلة النهائية.

واتهمت بودابست أيضا بروكسل بتأخير مصادقتها على خطة المجر للتعافي من كوفيد بسبب معارضتها لقانون المثليين.

© 2021 AFP