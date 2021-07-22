إيفرتون ينجز ثالث صفقاته بضم غراي من ليفركوزن

الإنكليزي ديماراي غراي جناج باير ليفركوزن لحظة تسجيله الهدف الخامس في مرمى شتوتغارت في الدوري الألماني في السادس من شباط/فبراير 2021.

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لندن (أ ف ب)

أعلن نادي إيفرتون الإنكليزي لكرة القدم الخميس عن ثالث تعاقداته الصيفية بضم مواطنه ديماراي غراي جناح باير ليفركوزن الألماني.

وأكد النادي الإنكليزي أن جناح ليستر سيتي السابق البالغ من العمر 25 عامًا وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع خيار التمديد لعام رابع، وذلك بعد ستة أشهر فقط في الدوري الألماني.

وبات غراي ثالث صفقة يبرمها إيفرتون ومدربه الجديد الإسباني رافايل بينيتيس خليفة الإيطالي كارلو أنشيلوتي العائد إلى الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد الإسباني، بعد أندروس تاونسند وحارس المرمى البوسني أسمير بيغوفيتش.

وقال غراي للموقع الرسمي للنادي "المدرب بطموحه وما حققه في الماضي مهم وسنسعى للمضي قدما والتنافس مع الأندية الكبرى".

وأضاف "أعتقد أن نادٍ بهذا الحجم لديه كل الإمكانيات ليكون في القمة هناك".

وتابع "إيفرتون ناد كبير جدا والهدف الرئيسي هو التقدم والمنافسة مرة أخرى".

وبدأ غراي الذي لعب مع منتخب إنكلترا تحت 21 عامًا، مسيرته مع نادي مسقط رأسه برمنغهام سيتي قبل أن ينضم إلى ليستر في كانون الثاني/يناير 2016، وتوج معه بلقب الدوري الإنكليزي وهو في سن التاسعة عشرة.

وخاض غراي 12 مباراة مع باير ليفركوزن الموسم الماضي وسجل هدفا واحدا.

© 2021 AFP