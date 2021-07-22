مدغشقر تقول إنها أحبطت محاولة لاغتيال الرئيس أندريه راجولينا

ريجاسولو ا ف ب/ارشيف

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انتاناناريفو (أ ف ب)

أعلن مكتب المدعي العام في مدغشقر الخميس عن إحباط محاولة اغتيال استهدفت الرئيس أندريه راجولينا وتوقيف العديد من المشتبه بهم "الأجانب والمحليين".

وكان فرنسيان من بين الأشخاص الذين أوقفوا في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي الثلاثاء "في إطار تحقيق بشأن تقويض أمن الدولة"، كما أوضحت مصادر دبلوماسية.

وقالت المدعية العامة "استنادا إلى الأدلة المادية التي نملكها، وضع هؤلاء الأفراد خطة للقضاء على العديد من الشخصيات الملغاشية وتحييدها بمن فيهم رئيس البلاد".

وأضافت "في هذه المرحلة من التحقيق المستمر، يؤكد مكتب المدعي العام أنه سيتم التركيز على هذه القضية".

وخلال الاحتفال بعيد استقلال مدغشقر في 26 حزيران/يونيو، أعلنت قوات الدرك أنها أحبطت محاولة اغتيال طالت وزير الخارجية المسؤول عن قوات الدرك، اليد اليمنى للرئيس، الجنرال ريتشارد رافالومانانا.

© 2021 AFP