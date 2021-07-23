أولمبياد طوكيو: ماكرون في العاصمة اليابانية لحضور حفل الافتتاح

ستشمل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى طوكيو عقد محادثات مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ

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طوكيو (أ ف ب)

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة اليابانية طوكيو الجمعة، لحضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية التي تأجلت عاماً بسبب جائحة كورونا التي فرضت إقامة الحدث في ظل إجراءات صحية صارمة.

وتستضيف باريس النسخة المقبلة من الألعاب الصيفية في العام 2024، لذا ستشمل زيارة ماكرون عقد محادثات في طوكيو مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ.

والرئيس الفرنسي واحد من شخصيات أجنبية عديدة ستحضر حفل الافتتاح الذي سيكون أقل ضخامة من المعتاد بسبب تقليص الميزانية وحضور جماهيري محدود جداً.

ولن يكون في المدرجات سوى نحو 950 شخصاً، بينهم السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن التي وصلت إلى طوكيو ليل الخميس.

وأرغمت الإجراءات الصحية الصارمة في اليابان، ماكرون على تقليص وفده إلى الحد الأدنى، لذا رافقه وزير واحد فقط.

وستشمل رحلة ماكرون التي تستغرق يومين استقبالاً من الإمبراطور ناروهيتو قبل حفل الافتتاح، ومحادثات السبت مع رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا، بعد عامين من زيارته الرسمية الأولى لليابان.

ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة الضغوط البحرية والعسكرية المتزايدة من الصين، وكذلك العلاقات الاقتصادية الثنائية.

ويخطط ماكرون أيضاً لإثارة قضية الحضانة المشتركة للأطفال في حالات الطلاق أو الانفصال غير الموجودة قانوناً في اليابان حيث يعدّ خطف الأبناء على أيدي الوالدين أمراً شائعاً وغالباً ما تتغاضى عنه السلطات المحلية.

واحتل ذلك الموضوع عناوين الأخبار في البلاد منذ بدأ أب فرنسي في طوكيو إضراباً عن الطعام، بعدما زعم أن والدة طفليه اليابانية خطفتهما عام 2018.

© 2021 AFP