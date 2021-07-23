الحكومة الأفغانية: إعلان طالبان سيطرتها على 90% من الحدود "محض كذب"

فرشد أوسيان ا ف ب/ارشيف

مقاتلون أفغان يراقبون التحركات تحسبا لهجوم من طالبان في ولاية بلخ، في 15 تموز/يوليو 2021

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كابول (أ ف ب)

قالت وزارة الدفاع الأفغانية الجمعة إن إعلان طالبان سيطرتها على 90 بالمئة من الحدود الأفغانية "محض كذب" مؤكدة أن القوات الحكومية تسيطر على الحدود.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع فواد أمان لوكالة فرانس برس "إنها دعاية لا أساس لها"، وذلك غداة إعلان الحركة المتمردة الذي لم يكن ممكنا تأكيده من مصادر مستقلة.

وجاء إعلان طالبان الخميس في أعقاب سيطرتها على معابر حدودية رئيسية مع إيران وطاجيكستان وتركمانستان وباكستان في الأسابيع القليلة الماضية خلال هجوم واسع شنته بالتزامن مع مواصلة القوات الأجنبية انسحابها من أفغانستان.

وشدد أمان على أن القوات الحكومية ما زالت تسيطر على حدود البلاد وعلى كافة "المدن الرئيسية والطرق السريعة".

وحتى مع تراجع وتيرة عمليات القتال الواسعة النطاق في عطلة عيد الأضحى، اتهمت وزارة الداخلية طالبان بقتل قرابة 100 مدني في بلدة سبين بولداك الواقعة على الحدود مع باكستان، منذ السيطرة على المعبر الأسبوع الماضي.

وكتب المتحدث باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي على تويتر "قوات الأمن الأفغانية ستثأر قريبا من هؤلاء الإرهابيين الجامحين".

وأضاف أمان لوكالة فرانس برس "عندما تبسط طالبان سيطرتها (على أراض)، فإن أول ما تفعله هو تدمير المنشآت العامة أو البنى التحتية العامة ومضايقة الناس وإجبار عائلات على النزوح".

وقال "حصل ذلك في سبين بولداك أيضا".

وفيما توشك القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة على استكمال خروجها من أفغانستان، باتت طالبان تسيطر الآن على نصف الأقاليم الأفغانية البالغ عددها نحو 400.

في وقت سابق هذا الأسبوع، قال قائد الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي إن طالبان اكتسبت على ما يبدو "زخما استراتيجيا" في هجماتها.

ومع ضغوط المتمردين على نحو نصف عواصم الولايات، فإن أجهزة الأمن الأفغانية "تعزز قواتها" لحماية تلك المدن الرئيسية، وفق ميلي.

© 2021 AFP