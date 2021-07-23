السد القطري يضم الغاني أندريه أيو إلى صفوفه لعامين

جون ثيس ا ف ب/ارشيف

الغاني أندريه أيو (يسار) خلال مباراة مع فريقه السابق فنربغشه التركي في الدوري الأوروبي ضد أندرلخت البلجيكي، بروكسل في 25 تشرين الأول/اكتوبر 2018

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باريس (أ ف ب)

أعلن السد بطل الدوري القطري في كرة القدم انضمام لاعب الوسط الغاني أندريه أيو إلى صفوفه بموجب صفقة لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وكتب السد في صفحته على تويتر في وقت متأخر من ليل الخميس "رسمياً: أندريه آيو سداوي لموسمين قادمين مع سنة ثالثة اختيارية".

ووصل اللاعب إلى الدوحة الخميس صباحاً من أجل اتمام الإجراءات الروتينية قبل التوقيع على العقد والإعلان الرسمي.

وأظهرت الصور التي نشرها النادي القطري على صفحته الرسمية لقطات من حفل التوقيع.

ودافع الغاني منذ كانون الثاني/يناير 2018 عن ألوان فريقه السابق سوانسي سيتي الويلزي الذي كان يلعب في الدوري الإنكليزي الممتاز، لكنه لم يتمكن من تجنيب في نهاية ذلك الموسم الهبوط الى الدرجة الأولى الإنكليزية (الثانية فعلياً).

وأدى هبوط الفريق الويلزي الى رحيل الغاني لفنربغشه التركي في صيف 2018 على سبيل الإعارة وبقي معه حتى نهاية الموسم قبل العودة مجدداً الى سوانسي.

وسجل أيو اللاعب السابق لمرسيليا الفرنسي ووست هام الانكليزي 17 هدفاً في 46 مباراة خاضها في الدرجة الأولى الإنكليزية الموسم الماضي، وساهم باحتلال سوانسي المركز الرابع الذي خوله خوض الملحق التأهيلي من من دون أن ينجح في الصعود إلى الدوري الممتاز بعد خسارته أمام برنتفورد.

وغادر نجل اللاعب الشهير عبيدي بيليه النادي الويلزي في حزيران/يونيو الماضي مع نهاية عقده.

وبانتقاله الى السد الذي يشرف عليه النجم الإسباني السابق تشافي هرنانديز، سيخوض أيو المغامرة الأولى له خارج حدود القارة العجوز.

© 2021 AFP