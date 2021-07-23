بوكيتينو يمدد عقده مع سان جرمان حتى 2023 (النادي)

يصرَ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على أنه يحتاج وقتاً ليضع بصمته في باريس سان جرمان الفرنسي

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

أعلن باريس سان جرمان، وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، الجمعة أن مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدد عقده مع النادي حتى عام 2023.

وتعاقد باريس سان جرمان مع بوكيتينو في كانون الثاني/يناير الماضي حتى 30 حزيران/يونيو 2022 مع إمكانية التمديد لمدة عام، وذلك خلفا للألماني توماس توخل المقال من منصبه.

وقتها كان بوكيتينو حرا منذ اقالته من تدريب توتنهام الانكليزي في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وقاد فريق العاصمة إلى وصافة الدوري ولقب كأس فرنسا.

وقال بوكيتينو الذي التزم الصمت في نهاية الموسم عندما انتشرت شائعات مفادها أنه طلب ترك النادي، في بيان لسان جرمان أنه "سعيد جدا لنفسه وجهازه الفني".

وأضاف "من المهم جدا بالنسبة لنا أن نشعر بدعم وثقة النادي وسنفعل كل شيء لجعل الجماهير فخورة بنا".

وقال رئيس سان جرمان القطري ناصر الخليفي "نحن سعداء بتمديد ماوريسيو لمغامرته داخل عائلة باريس سان جرمان"، مضيفا "بقيادة ماوريسيو، نحن متحمسون وواثقون".

ايبا/م م

© 2021 AFP