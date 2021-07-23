سون يمدد عقده مع توتنهام لأربعة أعوام إضافية

مات دونهام POOL/ا ف ب

مهاجم توتنهام سون هيونغ-مين محتفلا بعد تسجيله هدف الافتتاح في مرمى وست هام في الدوري الانكليزي. 18 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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لندن (أ ف ب)

مدد النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين عقده مع توتنهام الإنكليزي لأربعة أعوام إضافية، وذلك بحسب ما أعلن النادي اللندني الجمعة.

وجدد الدولي البالغ 29 عاماً والذي انتقل الى توتنهام في 2015 من باير ليفركوزن، ارتباطه بسبيرز حتى 2025 بعد التوصل الى اتفاق يقضي برفع راتبه.

وقال سون في بيان "إنه أصلاً لشرف كبير لي أن ألعب هنا لمدة ستة أعوام. لقد أظهر النادي احتراماً هائلاً تجاهي، ومن الواضح أني سعيد بوجودي هنا".

واعتبر الكوري الجنوبي الذي سجل 22 هدفاً في 51 مباراة خاضها الموسم الماضي في جميع المسابقات، توتنهام " بمثابة منزلي، لاسيما في ما يتعلق بالمشجعين، اللاعبين والطاقم. لم يكن من الصعب اتخاذ القرار، كان الأمر سهلاً. أنا سعيد بوجودي هنا وسأكون مسروراً برؤية المشجعين مجدداً"، في إشارة الى السماح بعودة الجمهور الى الملاعب الموسم المقبل بعدما غاب عن المدرجات الموسم الماضي بسبب فيروس كورونا.

وفرض سون نفسه من ركائز الفريق اللندني منذ وصوله، مسجلاً 107 أهداف في 280 مباراة خاضها بقميصه في شراكة هجومية ضارية مع هاري كاين الذي لم يحسم مستقبله مع النادي حتى الآن في ظل رغبته في الانتقال الى منافس قادر على إحراز الألقاب.

ووجه المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الذي خلف مواطنه جوزيه مورينيو في تدريب توتنهام، تحذيراً الأسبوع الماضي للطامعين بخدمات هداف كاين بالتأكيد أنه "لاعبنا، نقطة على السطر".

ورغم جهود كاين التي قادته الى أن يكون هداف الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم المنصرم، عجز توتنهام عن حجز مكانه بين الأربعة الأوائل وسيغيب بالتالي عن دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً.

وارتبط اسم كاين بانتقال محتمل الى بطل الدوري مانشستر سيتي الساعي الى تعويض رحيل هدافه التاريخي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو المنتقل الى برشلونة الإسباني كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وقبل أن يسدل الستار على منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز الذي أنهاه توتنهام سابعاً، أبدى كاين رغبته بالبحث عن فريق يلبي طموحاته كهداف من الطراز الرفيع.

ويتبقى لقائد منتخب انكلترا الذي يبلغ عامه الـ28 في 28 الحالي، ثلاثة أعوام حتى انتهاء عقده مع توتنهام، في حين أكد النادي مراراً أن لاعبه ليس للبيع ما قد يشكل عائقاً امام طموح الهداف الفتاك.

وكان المدرب الجديد لسبيرز نونو سانتو واضحاً الجمعة الماضي بشأن مسألة كاين، متوقعاً عودة الأخير للانضمام الى المعسكر التحضيري للموسم المقبل بعد استعادة طاقته إثر المجهود الذي بذله في قيادة إنكلترا الى نهائي كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخها.

وشدد البرتغالي الذي تم التعاقد معه في 30 حزيران/يونيو أي بعد أكثر من شهرين على إقالة مواطنه مورينيو، على أن "هاري لاعبنا. نقطة على السطر. لا حاجة للحديث عن أي شيء آخر".

تعاقد توتنهام مع المدير الرياضي السابق في يوفنتوس الإيطالي فابيو باراتيتشي للعمل بجانب مدير الأداء ستيف هيتشن، لكن هذا التغيير لم يعطِ ثماره حتى الآن على صعيد الانتقالات الصيفية المعدومة حتى الآن بالنسبة للنادي اللندني.

وستكون المباراة الرسمية الأولى لمدرب ولفرهامبتون السابق في مواجهة مانشستر سيتي في 15 آب/أغسطس في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز.

© 2021 AFP