غرق ناقلة متروكة في خليج عدن وبقعة نفطية تلوث الساحل

بقعة نفطية تلوث الساحل بعد غرق ناقلة نفط في خليج عدن في البحر الاحمر في 21 تموز/يوليو 2021

إعلان اقرأ المزيد

عدن (أ ف ب)

غرقت ناقلة نفط متروكة في خليج عدن في البحر الاحمر مخلفة بقعة نفطية على طول الساحل، وفق ما افاد مسؤولون محليون.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن محمد امزربه الخميس لوكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) انه تم ابلاغ السلطات الاسبوع الفائت بخطر غرق الناقلة "ديا" المليئة بالمياه.

من جهته، اوضح مسؤول في ميناء عدن أن الاضرار تمتد على طول حوالى 20 كلم، وذلك ردا على سؤال حول الحادث الذي وقع قبل نحو اسبوع من دون ان تتم الاشارة اليه عند وقوعه.

ولاحظ مراسل لوكالة فرانس برس الخميس وجود بقعة نفطية على طول الساحل.

ونقلت سبأ عن تقرير اولي للحكومة ان الاضرار تمتد حتى محمية الحسوة.

واورد المسؤول في الميناء أن هذه الناقلة موجودة منذ العام 2014 في ميناء البريقة وكان تحوي مادة الديزل. وإضافة اليها، ثمة نحو عشر سفن متهالكة موجودة في موانئ عدن بحسب المصدر نفسه.

وعلى الساحل الغربي، تثير الناقلة "صافر" التي تحوي 1,1 مليون برميل من النفط الخام قلق الحكومة اليمنية والامم المتحدة. وهي موجودة منذ 2015 في البحر الاحمر على بعد حوالى ستين كلم من الساحل في منطقة يسيطر عليها المتمردون الحوثيون. وحذرت منظمة غرينبيس ان هذه الناقلة قد "تنفجر" في اي لحظة.

© 2021 AFP