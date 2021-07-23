مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيا لإلغاء منصب موفد السلام إلى البوسنة

أود أندرسن ا ف ب/ارشيف

السياسي الألماني كريستيان شميت يتحدث أمام البرلمان في برلين في 19 أيار/مايو 2021

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

رفض مجلس الأمن الدولي في تصويت الخميس مقترحا روسيا يقضي بإلغاء منصب "الممثل الدولي السامي في البوسنة" والمهمة الموكلة به، بحلول تموز/يوليو 2022.

ومشروع القرار الذي شاركت الصين في رعايته، كان بحاجة لتسعة من الأصوات الـ15 في المجلس ليتم تمريره. لكنه حصل على صوتين فقط من روسيا والصين. وامتنع كافة الأعضاء الآخرين عن التصويت.

وحتى لو حصل على الأصوات الضرورية، فإن مشروع القرار كان عرضة لفيتو من أحد الأعضاء الدائمين وهم إضافة إلى روسيا والصين، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

ولم يكن الرفض مفاجئاً. قبل التصويت، اتهم دبلوماسيون غربيون موسكو بالسعي لتقويض مركز الممثل السامي السياسي الألماني كريستيان شميت، المفترض أن يتولى المنصب في الأول من آب/أغسطس.

وعين "مجلس تطبيق السلام"، المنبثق عن اتفاقية دايتون عام 1995، شميت في أيار/مايو.

وتحاول روسيا منذ مدة إلغاء المنصب وتعتبره منحازا على حساب صرب البوسنة حلفاء موسكو.

في أواخر حزيران/يونيو، قالت روسيا إنها "ترفض بشدة" تعيين شميت، وزير الزراعة الألماني الأسبق.

وبعد إجهاض مشروع قرارها، قالت روسيا إن شميت لن يتولى المنصب وسيبقى "شاغرا".

© 2021 AFP