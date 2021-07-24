أولمبياد طوكيو- تايكواندو: التونسي الجندوبي يتقلّد الفضة ويحرز أولى ميداليات العرب

التونسي محمّد خليل الجندوبي بعد تقليده الميدالية الفضية لمنافسات التايكواندو لوزن 58 كلغ في أولمبياد طوكيو في 24 تموز/يوليو 2021

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طوكيو (أ ف ب)

حصد لاعب التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي فضية وزن 58 كلغ للرجال السبت، أولى ميداليات العرب في أولمبياد طوكيو، بعد سقوطه في الثواني الأخيرة من المباراة النهائية أمام الإيطالي فيتو ديلاكويلا الذي خطف الميدالية الذهبية.

وكان الجندوبي (19 عاماً) ضمن إحراز ميدالية بعد تأهله السبت إلى المباراة النهائية بإقصائه النجم الكوري الجنوبي جون جانغ بطل العالم 2019.

وخسر الجندوبي في المجموع النهائي 12-16 في مباراة متقاربة جداً وتكتيكية.

وتقدم التونسي في الجولة الأولى 5-2، قبل أن يخسر في الجولتين التاليتين 4-6 و3-8.

وكان الجندوبي الذي يعدّ فوزه بارقة أمل للتونسيين الذين يعيشون أزمة وبائية كبيرة وتخبطاً سياسياً واجتماعياً في البلاد، قد أقصى الكوري الجنوبي جون جانغ في نصف النهائي بمجموع 25-19، بعدما انتهت الجولة الأولى بالتعادل 5-5، وحسم التونسي الجولتين الأخيرتين لصالحه 4-3 و16-11.

وتسجل تونس أحد أعلى معدلات الوفيات جراء الفيروس في العالم مع إحصائها نحو 18 ألف وفاة من أصل 12 مليون نسمة.

وأبلغت البلاد في الأيام السبعة الأخيرة عن تسجيل معدل 1.4 وفيات لكل 100 ألف نسمة، وهو ثاني أسوأ معدل بعد ناميبيا وفق إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى معطيات رسمية حتى الأربعاء.

رغم ذلك، نوّهت منظمة الصحة العالمية بأن تونس تتوخى "شفافية أكبر" من دول أخرى كثيرة في الإعلان عن حصائل الإصابات والوفيات.

- ضد بطل العالم -

وكان التونسي الشاب بلغ نصف النهائي أيضاً بتغلبه في ربع النهائي السبت على الأثيوبي سولومون ديمسي بسبب التفاوت بالنقاط، وبنتيجة نهائية 32-9.

وتمكّن من حسم الجولات الثلاث 10-5، 9-4، و13-صفر قبل أن توقف حكمة المباراة المواجهة بسبب الفجوة الكبيرة في النقاط.

وبحسب القانون الدولي للعبة التايكواندو، يمكن للحكم إيقاف المباراة عند وصول الفارق بين اللاعبين إلى 20 نقطة في نهاية الجولة الثانية أو في أي وقت بالجولة الثالثة لتفادي الأذية الجسدية.

وقبله، أسقط الجندوبي الروسي المنافس تحت علم محايد ميخائيل أرتامونوف، عندما حسم المواجهة بنتيجة نهائية 25-18، بعد ثلاث جولات انتهت 2-4، 10-3، و13-11.

وسبق للجندوبي أن فاز ببرونزية التايكواندو في أولمبياد الشباب الصيفي عام 2018 لوزن 48 كلغ في الأرجنتين، وذهبية الألعاب الإفريقية 2019 في العاصمة المغربية الرباط لوزن 54 كلغ.

وقال الجندوبي في أكثر من مناسبة أن "التايكواندو أنقذ حياته".

كما حصد ذهبية البطولة الأفريقية في داكار بالسنغال العام الحالي. ولم يشارك في بطولة العالم في مانشستر عام 2019، لعدم منحه تأشيرة من السلطات البريطانية، رغم الموافقة على منحها لكامل أعضاء الوفد حينها، رغم المطالبات والوعود.

وبهذه النتائج، أحرز كل من جون وأرتامونوف الميداليتين البرونزيتين بفوز الأول على المجري سليم عمر 46-16، والثاني على الأرجنتيني لوكاس لاوتارو غوسمان 15-10.

ولدى السيدات، خرجت المصرية نور عبد السلام أمام التركية رقية يلدريم التي فازت بمجموع نقاط نهائي 21-20 في وزن 49 كلغ، رغم تفوق المصرية في آخر جولتين (4-9، 9-8، و7-4).

وفي الوزن عينه، ودّعت المغربية أميمة البوشتي بخسارتها في دور الـ16 أمام الكورية الجنوبية سيم جايونغ 10-19.

© 2021 AFP