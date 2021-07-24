أولمبياد طوكيو-جمباز: "الملك كوهي" يودّع باكراً

قال لاعب الجمباز الياباني كوهي أوتشيمورا إنه سيعتزل بعد أولمبياد طوكيو

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طوكيو (أ ف ب)

ودّع نجم الجمباز الياباني كوهي أوتشيمورا أولمبياد طوكيو السبت، عندما أقصي من مسابقة العارضة الثابتة ولم يشارك في مسابقة العارضتين المتوازيتين.

وفقد أوتشيمورا المتوج بذهبية المسابقة الكاملة لفئة الفردي في أولمبيادي 2012 و2016، سيطرته خلال مسابقة العارضة الثابتة وانزلقت يده، ليفشل في الوصول إلى النهائي الأسبوع المقبل.

وفي عمر الثانية والثلاثين وفي ظل مشاكل في كتفه، قرر أوتشيمورا المُكنى من قبل قاعدته الجماهيرية الكبرى بـ"الملك"، التخلي عن فرصة الدفاع عن لقبه في المسابقة الكاملة والتركيز على العارضة الثابتة في مشاركته الأولمبية الرابعة.

وعوقب حامل سبع ميداليات أولمبية لسقوطه في ملعب أرياك أرينا، حيث حصل على 13.866 نقطة فقط، وحُرم من فرصة إنهاء مسيرته الحافلة بذهبية على أرضه.

© 2021 AFP