أولمبياد طوكيو- جودو: الكوسوفية كراسنيكي تحرز أولى ذهبيات اللعبة

أحرزت الكوسوفية ديستريا كراسنيكي المصنفة الأولى عالمياً وبطلة أوروبا في نيسان/أبريل الماضي في لشبونة، ذهبية الجودو في وزن 48 كلغ سيدات في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في 24 تموز/يوليو 2021

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طوكيو (أ ف ب)

أحرزت الكوسوفية ديستريا كراسنيكي المصنفة الأولى عالمياً وبطلة أوروبا في نيسان/أبريل الماضي في لشبونة، ذهبية الجودو في وزن 48 كلغ سيدات السبت في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وخطفت كراسنيكي الذهبية في المباراة النهائية على حساب اليابانية فونا توناكي ثالثة التصنيف العالمي وبطلة العالم عام 2017. وفازت بفضل تحقيق "وازاري" مع نهاية النزال.

ولقب كراسنيكي هو الأول في منافسات الجودو التي تقام في نيبون بودوكان في طوكيو، حيث أقيمت فعلاً منافسات الجودو خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 1964.

وحصلت الأوكرانية الشابة داريا بيلوديد البالغة 20 عاماً وبطلة العالم مرتين على إحدى الميداليتين البرونزيتين، فيما ذهبت الثانية إلى المونغولية أورانتسيتسيغ مونخبات.

© 2021 AFP