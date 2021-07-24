أولمبياد طوكيو-جودو: تاكاتو يهدي اليابان أول ذهبية

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الياباني ناوهيسا تاكاتو يحتفل بفوزه بذهبية الجودو لوزن 60 كلغ في أولمبياد طوكيو في 24 تموز/يوليو 2021

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طوكيو (أ ف ب)

أحرز لاعب الجودو الياباني ناوهيسا تاكاتو أول ذهبية لبلاده التي تستضيف دور الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، بفوزه بلقب وزن 60 كلغ السبت.

وكان تاكاتو (28 عامًا) بطل العالم ثلاث مرات قد اكتفى بالبرونزية في أولمبياد ريو 2016 قبل خمس سنوات، ليعوّض على أرضه أمام مدرجات خالية في ملعب "نيبون بودوكان" العريق ضد يونغ وي يانغ من الصين تايبي المصنف الحادي عشر عالميًا وحامل فضية بطولة آسيا مرتين في النهائي.

وهذه الميدالية الثانية لليابان بعدما أحرزت لاعبةالجودو أيضًا فونا توناكي فضية 48 كلغ سيدات في وقت سابق.

وحصل الفرنسي لوكا مكيدزي (25 عامًا) الجورجي الاصل على إحدى الميداليتين البروزنيتين فيما حصد الكازاخستاني ييلدوس سميتوف الثانية.

© 2021 AFP