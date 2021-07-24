أولمبياد طوكيو: ديوكوفيتش يطلق مشواره نحو المجد في اليوم الأول من الألعاب

جيف باشو ا ف ب

قال ديوكوفيتش "من دون العنصر الاساسي في كل حدث رياضي، الجماهير والطاقة التي يولدونها، يبدو الامر مختلفًا ولكن في النهاية ما زالت هذه الالعاب الاولمبية".

إعلان اقرأ المزيد

طوكيو (أ ف ب)

يبدأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالميًا السبت مشواره نحو المجد الأولمبي في كرة المضرب في اليوم الرسمي الأول من دورة ألعاب طوكيو، في حين يأمل السلوفيني تاداي بوغاتشار بطل طواف فرنسا التتويج بميدالية ذهبية من أصل 11 ستوزّع اليوم.

أوقدت زميلة ديوكوفيتش في الرياضة، اليابانية ناومي أوساكا المرجل في ختام حفل الافتتاح الجمعة أمام مدرجات شبه خالية في الملعب الاولمبي، بعدما أجبرت جائحة فيروس كورونا على حظر الجماهير محليًا وأجنبيًا بعد عام من التأجيل غير المسبوق.

ويأمل المنظمون أن تتحوّل الانظار الآن الى المنافسات بدلا من الوباء الذي هيمن على قائمة طوية من التعقيدات التي واجهتهم.

وتقام السبت منافسات في أكثر من 20 رياضة كما ستوزع 18 ميدالية ذهبية.

لم يحسم ديوكوفيتش قراره بشأن المشاركة في الاولمبياد حتى اللحظة الاخيرة بسبب القيود الصحية المفروضة وغياب الجماهير. ولكن حلم الغراند سلام الذهبي أي الفوز بأربعة ألقاب كبرى والذهبية الاولمبية في عام واحد، لا زال قائمًا.

وقال اللاعب المتوّج هذا العام بثلاث بطولات كبرى "من دون العنصر الأساسي في كل حدث رياضي، الجماهير والطاقة التي يولدونها، يبدو الامر مختلفًا ولكن في النهاية ما زالت هذه الالعاب الاولمبية".

يستهل بحثه عن ذهبية أولمبية أولى ضد البوليفي هوغو ديليين في الدور الاول من المنافسات التي يغيب عنها قرابة نصف اللاعبين في التصنيف العشرة الاوائل، أبرزهم الاسباني رافايل نادال المتوج بذهبية بكين 2008 في الفردي والسويسري روجيه فيدرر في الزوجي.

ويأمل المرشح الابرز لتحقيق المجد هذا العام والفائز ببرونزية 2008 أن يكرر إنجاز الالمانية شتيفي غراف المتوجة بالغراند سلام الذهبي عام 1988، بعد أن حصد ألقاب استراليا المفتوحة، رولان غاروس وويمبلدون هذا العام وتنتظره فلاشيغ ميدوز الشهر المقبل.

لدى السيدات، تفتتح الاسترالية آشلي بارتي المصنفة اولى عالميًا أولى مشاركتها الأولمبية في منافسات الزوجي الى جانب صديقتها ومواطنتها ستورم ساندرز.

أوساكا التي تلعب الاحد، لم تشارك في أي بطولة منذ انسحابها من الدور الثاني في رولان غاروس في أيار/مايو الفائت بسبب معركتها المستمرة مع الاكتئاب والقلق ولكنها أكدت أنها "متحمسة للمنافسة" بعد قسط من الراحة.

- بوغاتشار لذهبية أولى -

وأحرزت الصينية كيان يانغ أوّل ذهبية من أصل 339 في أولمبياد طوكيو، بتتويجها السبت في مسابقة بندقية الهواء المضغوط 10 أمتار التي انطلقت قبل سباق الطرق للدراجات لدى الرجال الذي يبدأ في ماسوشينونوموري بارك.

ينتهي الطريق الشاق الممتد على مسافة 234 كيلومترًا في حلبة سباق فوجي الدولية، حيث يواجه الدراجون خمس مراحل تسلق حول جبل فوجي، أعلى نقطة في اليابان على ارتفاع 3776 مترًا.

بوغاتشار الذي فاز هذا الشهر بلقبه الثاني في طواف فرنسا، يبدو المرشح الابرز في سباق مدجج بالنجوم أمثال بطل ريو 2016 البلجيكي غريغ فان أفيرميت ومواطناه ريمكو إيفينيبويل وفوت فان أيرت.

وتبدأ تصفيات السباحة في سباق 400 مرة متنوعة لدى الرجال حيث سيكون الياباني دايا سيتو المرشح الابرز قبل ان تطلق السويدية سارا سيوستروم حملة الدفاع عن لقبها في 100 م فراشة. وتتركز الانظار على البريطاني آدم بيتي بطل العالم والاولمبياد في 100 م صدرًا.

© 2021 AFP