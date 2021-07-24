أولمبياد طوكيو- رماية: فروغي يمنح إيران أول ذهبية في تاريخها في الرماية

توصيف مصطفى ا ف ب

فروغي يمنح إيران أول ذهبية للرماية في تاريخها

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طوكيو (أ ف ب)

منح جواد فروغي إيران أول ذهبية في تاريخها في مسابقة الرماية بعد إحرازه ذهبية مسدّس الهواء المضغوط 10، السبت ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.

وفي ظهوره الأوّل في الألعاب، حقق فروغي رقماً أولمبياً قدره 244.8 نقطة، متقدماً على الصربي دامير ميكيتش (237.9) والصيني وي بانغ (217.6).

قال فروغي لقناة "بي إن سبورتس" القطرية: "أظهرنا أداء جيداً في هذه المسابقة. سعيد جداً من أجل الشعب الإيراني. ربما هذه الميدالية الأولى في تاريخ إيران في هذه المسابقة".

وعن مواجهة اللاعب الصربي، قال المصنف رابعاً عالمياً "تواجهنا منذ سنتين وأعرف أن لديه أرقاماً رائعة.. لم أشعر بأية خطورة من المنافسين الآخرين".

وهذه أول ذهبية لإيران في الرماية، بعد اقتصار ميدالياتها تقريباً على المصارعة ورفع الأثقال.

وتخطى فروغي (41 عاماً) الرباع محمود نامدجو الذي توج عام 1956 بميدالية برونزية عندما كان بعمر الثامنة والثلاثين.

© 2021 AFP