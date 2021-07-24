أولمبياد طوكيو-مضرب: ديوكوفيتش يستهل مشواره نحو الذهب بفوز سهل

جوزيبي كاكاتشي ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال مباراته في الدور الاول ضمن منافسات كرة المضرب في أولمبياد طوكيو في 24 تموز/يوليو 2021

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طوكيو (أ ف ب)

استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالميًا مشواره نحو باكورة ألقابه الأولمبية بفوز سهل على البوليفي هوغو ديليين المصنف 139 عالميًا، في الدور الاول من منافسات كرة المضرب في أولمبياد طوكيو 6-2، 6-2 السبت.

ويطمح المرشح الابرز لحصد الذهب لتحقيق الغراند سلام الذهبي، أي التتويج بالبطولات الاربع الكبرى والميدالية الذهبية الاولمبية في عام واحد، وهو إنجاز سبق فقط للألمانية شتيفي غراف أن حققته في العام 1988، بعد أن حصد ألقاب استراليا المفتوحة، رولان غاروس وويمبلدون هذا العام وتنتظره فلاشيغ ميدوز الشهر المقبل.

ويلتقي المتوج ببرونزية 2008 الذي خرج من الدور الاول في ريو 2016 في دور الـ32 مع الالماني يان-لينارد شتروف.

ويغيب عن منافسات كرة المضرب لدى الرجال قرابة نصف اللاعبين في التصنيف العشرة الاوائل، أبرزهم الاسباني رافايل نادال المتوج بذهبية بكين 2008 في الفردي والسويسري روجيه فيدرر في الزوجي.

واشتكى الروسي المشارك تحت علم محايد دانييل مدفيديف المصنف ثانيًا عالميًا من الحرارة العالية في طريقه الى الدور الثاني إثر فوزه على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 6-4، 7-6 (10/8)، مقترحًا على المنظمين نقل المنافسات الى فترة المساء.

وقال "أعتقد أنه كما في المكسيك، يجب أن تبدأ المباريات عند السادسة مساء ربما، لأن أشعة الشمس أقل قوة"، مضيفًا ان هذا الطقس هو "من بين الأسوأ" الذي نافس فيه في مسيرته.

ويلتقي في الدور الثاني مع الهندي سوميت ناغال المصنف 160 عالميًا.

وفي أبرز النتائج الاخرى، افتتحت الاسترالية آشلي بارتي مشاركتها الاولمبية الأولى بفوز سهل الى جانب مواطنتها ستورم ساندرز في زوجي السيدات على حساب اليابانيتين ناو هيبينو وماكوتو نينوميا 6-1، 6-2.

وتأهلت البولندية ايغا شفيونتيك بطلة رولان غاروس 2019 الى الدور الثاني في فئة الفردي بفوزها على الالمانية مونا بارتيل 6-2، 6-2.

وخرجت المصرية ميار شريف المصنفة 118 عالميًا من الدور الاول، بعد مباراة صعبة مع السويدية ريبيكا بيترسون (59) بنتيجة 7-5، 7-6 (7/1) استمرت ساعة و56 دقيقة.

© 2021 AFP