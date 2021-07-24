زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب قبالة الفيليبين

فريديريك فلورن ا ف ب/ارشيف

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مانيلا (أ ف ب)

وقع زلزال قويّ السبت قبالة الفيليبين، بحسب ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، غير أنّه كان عميقاً للغاية، ولم تتوقّع السلطات المحلية أن يُحدث أضراراً كبيرة.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوّته 6,7 درجات، قبالة جزيرة لوزون الرئيسيّة، عند الساعة 4,48 بالتوقيت المحلّي (20,48 الجمعة بتوقيت غرينتش)، على عمق 112 كيلومتراً. وقد أعقبته هزّة ارتداديّة قوّتها 5,8 درجات بعد بضع دقائق، وعلى عمق كبير أيضاً.

وقال روني أوريلانو، مسؤول الشرطة في منطقة كالاتاغان، الواقعة في جنوب مانيلا والقريبة من مركز الزلزال، إنّ "هذا قويّ جدّاً، نحن قلقون". وأضاف "إنّها تمطر بغزارة أيضاً، لكنّ الناس معتادون على الزلازل. إنهم يعرفون أنّ عليهم الانحناء والتشبّث والاحتماء".

وتابع "نحن نتحقق من المناطق المنخفضة (جغرافيا) في حال حدوث تسونامي".

من جهتها، أشارت وكالة رصد الزلازل الفيليبينية إلى أنّها لا تتوقّع حدوث أيّ أضرار، في وقت لم يصدر تحذير من خطر حدوث تسونامي.

وقال بيرني فاديروغاو من شرطة منطقة مابيني القريبة "إنه ليس (زلزالاً) قويّاً مقارنة بالزلازل السابقة هنا. لم يتم إبلاغنا عن أضرار".

وتقع الفيليبين في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث يسجل نشاط زلزالي كثيف يمتد من اليابان إلى جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

© 2021 AFP