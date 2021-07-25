أولمبياد طوكيو: إيران تحتفي بالممرض فروغي بعد ذهبية الرماية

توصيف مصطفى ا ف ب

الإيراني جواد فروغي يحتفل بميداليته الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، في 24 تموز/يوليو 2021.

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طهران (أ ف ب)

احتفت إيران الأحد بجواد فروغي، الممرض العامل في أحد المستشفيات التي يديرها الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية، غداة فوزه بذهبية مسدس الهواء المضغوط 10 م في دورة طوكيو 2020، مانحاً بلاده ميدالية أولمبية "تاريخية" في هذه المسابقة.

وحقق فروغي (41 عاماً) في مشاركته الأولى، رقماً أولمبياً مع 244.8 نقطة، متقدماً على الصربي دامير ميكيتش (237.9) والصيني وي بانغ (217.6).

ونشرت صحف عدة صادرة في طهران الأحد، صورته على الصفحة الأولى.

وكتبت صحيفة "إيران" الحكومية، إن "فروغي كتب التاريخ برمية من ذهب"، مشيرة إلى أنها المرة الأولى تحرز فيها الجمهورية الإسلامية ميدالية في هذه المسابقة خلال الألعاب الأولمبية.

ونشرت صحيفة "جوان" المحسوبة على المحافظين المتشددين، صورة فروغي وهو يؤدي التحية العسكرية خلال عزف النشيد الوطني بعد تقليده ميداليته.

وأشادت بـ"ميدالية غير منتظرة ولم يتوقعها الكثيرون، لممرض من الحرس (الثوري) هو في الوقت ذاته مدافع عن الصحة، ومدافع (عن) حرم".

وتستخدم عبارة "مدافع حرم" في الجمهورية الإسلامية، للإشارة إلى الذين أدوا مهام لصالحها في سوريا والعراق، البلدين اللذين يضمان مراقد شيعية مقدسة عدة، وساندتهما طهران خلال نزاعات الأعوام الماضية، لا سيما في مواجهة التنظيمات الجهادية.

وفي مطلع أيار/مايو الماضي، تحدث فروغي في حوار مع قناة "سلامت" الصحية التابعة للقنوات الرسمية الإيرانية، عن تطوعه للعمل في "مستشفيات ميدانية" أقيمت في مناطق نزاع في سوريا، خصوصاً خان طومان وتدمر.

ووفق وسائل إعلام محلية، سبق لفروغي أن أصيب بفيروس كورونا في آب/أغسطس 2020، وساهم خلال عمله ممرضاً في الجهود التي يبذلها القطاع الصحي لمواجهة كوفيد-19 في إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تأثراً بالجائحة.

وبعيد فوزه السبت، بث التلفزيون الرسمي تقريراً مباشراً من مستشفى بقية الله الذي يديره الحرس الثوري في طهران. وعبّر زملاء لفروغي عن فرحتهم بـ"فوز أول ممرض" إيراني يشارك في الألعاب.

كما تلقى فروغي تهنئة القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي الذي أبدى "افتخاره" السبت بما حقق الرامي الإيراني، وفق بيان أورده الموقع الالكتروني للحرس "سباه نيوز".

وأجرى الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي الذي يتولى منصبه رسمياً مطلع آب/أغسطس، اتصالاً بفروغي أمس لتهنئته على ميداليته الذهبية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وكان فروغي أشار في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية، أنه بدأ مسيرته الاحترافية في العام 2017. وهو أصبح السبت أكبر رياضي إيراني ينال ميدالية في دورة ألعاب أولمبية.

© 2021 AFP