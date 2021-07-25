أولمبياد طوكيو-القوس والنشاب: كوريا الجنوبية تحرز ذهبية فرق السيدات

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سيدات كوريا الجنوبية يحرزن ذهبية منافسات القوس والنشاب للفرق في أولمبياد طوكيو في 25 تموز/يوليو 2021

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طوكيو (أ ف ب)

أحرزت سيدات كوريا الجنوبية ذهبية منافسات القوس والنشاب الأحد ضمن أولمبياد طوكيو الصيفي، بعد فوزهن على فريق اللجنة الأولمبية الروسية في النهائي بنتيجة 6-صفر.

وتفوق الفريق المؤلف من سان آن، مينهي جانع وشايونغ كانغ على الثلاثي الروسي المشارك تحت علم محايد سفيتلانا غومبوييفا، إيلينا أوسيبوفا وكسينيا بيروفا.

وحصد الفريق الألماني الميدالية البرونزية بعد فوزه 5-1 على نظيره البيلاروسيي في مواجهة تحديد المركز الثالث، مانحًا بلاده الميدالية الثانية بعد اللون ذاته في منافسات الغطس في المنصة المتحركة 3 م في زوجي السيدات.

فيما رفعت كوريا الجنوبية رصيدها الى اربع ميداليات (ذهبيتان وبرونزيتان).

© 2021 AFP