أولمبياد طوكيو-تايكواندو: الأميركية زولوتيك تصنع التاريخ وأول ميدالية لأوزبكستان

خافيير سوريانو ا ف ب

أناستازيا زولوتيك أول أميركية تفوز بميدالية ذهبية في التايكواندو بعد تتويجها بفئة -57 كلغ في أولمبياد طوكيو في 25 تموز/يوليو 2021

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طوكيو (أ ف ب)

باتت المراهقة أناستازيا زولوتيك أول أميركية تفوز بميدالية ذهبية في التايكواندو في تاريخ الألعاب الاولمبية، بعد فوزها الاحد في فئة -57 كلغ، فيما أحرز الأوزبكستاني أولوغبيك راشيتوف ذهبية وزن -68 كلغ.

وتفوقت زولوتيك (18 عامًا) في النهائي على الروسية تاتيانا مينينا المشاركة تحت علم محايد 25-17، فيما كان البرونز من نصيب التركية هاتيس كوبرا إيلغون والتايوانية شيا-لينغ لو.

وخلال اليوم، حُرمت البريطانية جايد جونز من أن تصبح أول لاعبة في التايكواندو لدى السيدات والرجال تفوز بثلاثة ألقاب أولمبية، بعد سقوطها المفاجئ في الدور الـ16 أمام الايرانية كيميا علي زاده من فريق اللاجئين المتوجة ببرونزية ريو 2016 تحت راية بلادها قبل أن تنشق في 2020.

لدى الرجال، منح راشيتوف بلاده أولى ميداليتها في الالعاب بتتويجه في وزن -68 كلغ على حساب البريطاني برادلي سيندن 34-29.

وكانت البرونزية من نصيب الصيني شواي جاو والتركي هاكان ريتشبر.

© 2021 AFP