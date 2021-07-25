أولمبياد طوكيو -سباحة: الأميركي تشايس كايليش يحرز ذهبية 400 م متنوعة

اتيلا كيسبندك ا ف ب

بعد احرازه فضية ريو 2016 أحرز الأميركي تشايس كايليش ذهبية سباق 400 م متنوعة في طوكيو

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طوكيو (أ ف ب)

أحرز الأميركي تشايس كايليش أول مسابقة في السباحة ضمن أولمبياد طوكيو الصيفي، بعد تتويجه في سباق 400 م متنوعة الأحد.

وسجّل كايليش، وصيف ريو 2016، زمنًا قدره 4:09.42 دقائق متقدمًا مواطنه جاي ليثرلاند بفارق 0.86 ثانية والأسترالي برندون سميث (بفارق (0.96 ث).

قال كايليش بعد الفوز "هذا يعني الكثير لي. هذا آخر شيءأردت تحقيقه في مسيرتي ضمن السباحة".

وإلى فضية ريو 2016 حيث وصل وراء الياباني كوسيكي هاغينو، كان كايليش (27 عامًا) قد توّج في ذهبيتي 200 م متنوعة و400 م متنوعة في مونديال بودابست 2017.

تابع ابن ميريلاند "كان حلمي منذ وقت بعيد بحسب ما أذكر. لا أصدق ذلك".

وفرض الفرنسي ليون مارشان إيقاعًا سريعًا مطلع السباق في الفراشة، لكن كايليش بقي قريبًا دومًا بعد قطعه مسافة الصدر بأداء جيد، قبل ان يبتعد في المئة متر الأخيرة.

وغاب هاغينو عن هذا السباق مفضلا التركيز على سباق 200 م متنوعة، فيما فشل مواطنه دايا سيتو بالتأهل إلى النهائي السبت.

ولمنح الجماهير الأميركية فرصة متابعة سباقات السباحة في توقيت مناسب، قرّر المنظمون قلب برنامج المنافسات. ويتعيّن أن يستيقظ السباحون بالشكل المناسب للتألق في النهائيات الصباحية، بعد سلسلة من التصفيات الليلية.

© 2021 AFP