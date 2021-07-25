أولمبياد طوكيو -سباحة: التونسي أيوب الحفناوي يحرز ذهبية 400 م حرة

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طوكيو (أ ف ب)

حقق السباح التونسي الشاب أحمد أيوب الحفناوي إنجازًا رائعًا بإحرازه ذهبية سباق 400 م حرة، الأحد في أولمبياد طوكيو الصيفي.

وسجل الحفناوي (18 عامًا) زمنًا قدره 3:43.36 دقائق، وهو ثالث أفضل توقيت هذه السنة، متقدمًا على الأسترالي جاك ماكلافلين بفارق 0.16 ثانية والأميركي الشاب كيران سميث بفارق 0.58 ث.

ومنذ اللحظة الأولى، بقي الحفناوي بين متصدري السباق وكان أول الواصلين، ليحرز الذهبية الثانية في رياضة السباحة بعد تتويج الأميركي تشايس كايليش في 400 م متنوعة.

وهذه ثاني ميدالية لتونس في هذه الألعاب، بعد تتويج محمد خليل الجندوبي السبت بفضية وزن -58 كلغ في رياضة التايكواندو.

وكانت مدينة أنطاليا التركية المحطة التحضيرية الأخيرة للحفناوي قبل مشاركته الأولى في الألعاب الأولمبية.

وسيخوض الحفناوي في طوكيو أيضًا سباق 800 م.

وكان الحفناوي قد أحرز الشهر الماضي ذهبية سباق 400 م حرة في بطولة فرنسا، مسجلا 3:46.16 د، كما أحرز سباق 800 م بزمن 7:45.54 د.

وكان بطل السباحة السابق التونسي أسامة الملولي، المتوج بذهبيتي 1500 م حرة في بكين 2008 و10 كلم في لندن 2012، قد تحدث سابقًا عن إمكانية صعود الحفناوي على المنصة في أولمبياد باريس 2024 أو لوس أنجليس 2028، بيد أن الحفناوي كان له رأي آخر بعد حصد هذا التتويج المبكر.

وأشار الاتحاد التونسي للسباحة نهاية العام الماضي إلى أن الحفناوي يدرس بالمعهد الرياضي الفرنسي بيار دو كوبرتان ويتدرب بتونس تحت إشراف المدربين سامي عاشور وجبران الطويلي.

© 2021 AFP