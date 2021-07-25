أولمبياد طوكيو- سباحة: الحفناوي "ذهبي" ورقم عالمي أسترالي

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طوكيو (أ ف ب)

فجّر السباح التونسي الشاب أحمد أيوب الحفناوي مفاجأة من العيار الثقيل بإحرازه ذهبية سباق 400 م حرة، الأحد ضمن اليوم الأول من نهائيات السباحة في أولمبياد طوكيو الصيفي الذي شهد تحطيم سيدات أستراليا الرقم العالمي في سباق التتابع أربع مرات 100 م حرة.

وسجّل الحفناوي (18 عاماً) زمناً قدره 3:43.36 دقائق، وهو ثالث أفضل توقيت هذه السنة، متقدماً على الأسترالي جاك ماكلافلين بفارق 0.16 ثانية والأميركي الشاب كيران سميث بفارق 0.58 ث.

قال الحفناوي لشبكة "أن بي سي" الأميركية بعد تتويجه "لا أصدق ذلك، هذا رائع. هذا الصباح شعرت بإحساس أفضل من يوم أمس. أنا بطل أولمبي الآن".

تابع الشاب المولود في 4 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي حل في مركز ثامن متأخر في نصف النهائي "وضعت رأسي في الماء وهذا ما حصل. لا أصدق ذلك، هذا حلم تحوّل إلى حقيقة".

ومنذ اللحظة الأولى في السباق الغائب عنه حامل اللقب الأميركي ماك هورتون والصيني سون يانغ حامل لقب 2012 الموقوف بسبب قضايا منشطات، بقي الحفناوي بين متصدري السباق وكان أول الواصلين، ليحرز الذهبية الثانية في رياضة السباحة بعد تتويج الأميركي تشايس كايليش في 400 م متنوعة.

أردف "حافا": "كنت أجاري السباحين في اول 200 م، في ثاني 200 م ضغطت. وقدّمت كل شيء في آخر 50 م".

وعما إذا كان قادرًا بالمنافسة في سباق 800 م، أضاف "إن شاء الله. أقوم بما علي والباقي على ربي".

- "نحن الجيل الجديد" -

وهذه ثانية ميدالية لتونس في هذه الألعاب، بعد تتويج محمّد خليل الجندوبي السبت بفضية وزن-58 كلغ في رياضة التايكواندو، وعلّق عليها الحفناوي "أنا وخليل بنفس العمر تقريبًا. تونس تعتمد علينا. نحن الجيل الجديد أقدّم هذه الميدالية لتونس وعائلتي والعرب".

وكانت مدينة أنطاليا التركية المحطة التحضيرية الأخيرة للحفناوي قبل مشاركته الأولى في الألعاب الأولمبية.

وكان الحفناوي قد أحرز الشهر الماضي ذهبية سباق 400 م حرة في بطولة فرنسا، مسجلا 3:46.16 د، كما أحرز سباق 800 م بزمن 7:45.54 د.

وكان بطل السباحة السابق التونسي أسامة الملولي، المتوج بذهبيتي 1500 م حرة في بكين 2008 و10 كلم في لندن 2012، قد تحدث سابقاً عن إمكانية صعود الحفناوي على المنصة في أولمبياد باريس 2024 أو لوس أنجليس 2028، بيد أن الحفناوي كان له رأي آخر بعد حصد هذا التتويج المبكر.

عن اقتدائه بالملولي المشارك أيضا في طوكيو، قال الحفناوي "أسامة أسطورة. أتمنى أن أصبح مثله".

وأشار الاتحاد التونسي للسباحة نهاية العام الماضي إلى أن الحفناوي يدرس بالمعهد الرياضي الفرنسي بيار دو كوبرتان ويتدرب بتونس تحت إشراف المدربين سامي عاشور وجبران الطويلي.

- أستراليا تحطّم مجدّدا -

وحطّم الفريق الأسترالي للسيدات الرقم القياسي العالمي في طريقه لإحراز ذهبية البلاد الأولى في سباق التتابع 4 مرات 100 مرة حرة بزمن 3:29.69 دقيقة أمام كندا بفارق 3.09 ثوانٍ والولايات المتحدة بفارق 3.12 ثوانٍ، ماحيًا رقمه الذي حققه في نيسان/أبريل 2018 في ألعاب الكومونولث (3:30.05 دقائق).

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وتواجدت ثلاث سباحات من تلك اللواتي تُوجن في ريو 2016 وحققن حينها أيضًا رقمًا قياسيًا عالميًا، هما الشقيقتان برونتي وكايت كامبل إضافة الى إيما ماكيون، فيما حصدت ميغ هاريس أولى ميداليتها بعد أن حلّت بدلا من بريتاني إلملاي.

وكانت المخضرمة كايت كامبل قد تواجدت أيضًا مع الفريق الذي أحرز ذهبية 2012 وبرونزية 2008.

وفي لقطة ظريفة على منصة التتويج، ونظرًا أن كل رياضي أو رياضية متوج في الألعاب يأخذ ميداليته من الصينية ويضعها حول عنقه احترامًا للقوانين القائمة بسبب جائحة فيروس كورونا، اختارت اللاعبات وضع الميداليات على أعناق بعضهن البعض.

- ذهب لكايليش بعد الفضة -

وقبل إنجاز الحفناوي، أحرز الأميركي تشايس كايليش سباق 400 م متنوعة مسجّلا 4:09.42 دقائق أمام مواطنه جاي ليثرلاند بفارق 0.86 ثانية والأسترالي برندون سميث (بفارق (0.96 ث).

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قال كايليش، وصيف ريو 2016، بعد الفوز "هذا يعني الكثير لي. هذا آخر إنجاز أردت تحقيقه في مسيرتي ضمن السباحة".

وإلى فضية ريو 2016 حيث وصل وراء الياباني كوسيكي هاغينو، كان كايليش (27 عامًا) قد توّج في ذهبيتي 200 م متنوعة و400 م متنوعة في مونديال بودابست 2017.

تابع ابن ميريلاند "كان حلمي منذ وقت بعيد بحسب ما أذكر. لا أصدق ذلك".

وغاب هاغينو عن هذا السباق مفضلا التركيز على سباق 200 م متنوعة، فيما فشل مواطنه دايا سيتو بالتأهل إلى النهائي السبت.

ولمنح الجماهير الأميركية فرصة متابعة سباقات السباحة في توقيت مناسب، قرّر المنظمون قلب برنامج المنافسات. ويتعيّن أن يستيقظ السباحون بالشكل المناسب للتألق في النهائيات الصباحية، بعد سلسلة من التصفيات الليلية.

- خيبة هوسو -

وأحرزت اليابانية يوي أوهاشي (25 عامًا) ذهبية سباق 400 م متنوعة بزمن 4:32.08 دقائق، متقدمة على الأميركيتين إيما ويانت الثانية بفارق 0.68 ثانية وهالي فليكينغر الثالثة 2.82 ث.

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وقالت أوهاشي التي تمكّنت من التقدّم عن منافستها في جولة الصدر "سبحت وأنا أؤمن بنفسي. لم أفكر حقاً في الفوز بالميدالية الذهبية".

وأضافت "لقد دعمني الكثير من الناس حتى أتمكن من بذل كل قوتي. أنا أقدر ذلك حقاً. كان لدي سباق ممتع. لا يزال الأمر كالحلم".

أما المجرية كاتينكا هوسو التي كانت تهيمن على هذه المسابقة منذ تسجيلها الرقم القياسي العالمي في أولمبياد ريو 2016، فكانت تنافس في أول مئتي متر من السباق، لكنها فشلت في حسم الأمور كعادتها وحلّت خامسة.

وتأهل البريطاني آدم بيتي بسهولة إلى نهائي 100 م صدرًا الاثنين، بتسجيله 57.63 ثانية، في سعيه للدفاع عن لقبه.

© 2021 AFP