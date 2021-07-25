أولمبياد طوكيو-سباحة: سيدات أستراليا يحطمن الرقم العالمي ويحرزن سباق التتابع 4 مرات 100 م حرة

أولي سكارف ا ف ب

سيدات أستراليا يحتفلن بفوزهن في سباق التتابع 4 مرات 100 مرة حرة في السباحة في أولمبياد طوكيو في 25 تموز/يوليو

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طوكيو (أ ف ب)

حطّم الفريق الأسترالي للسيدات الرقم القياسي العالمي في طريقه لإحراز ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 مرة حرة الأحد، خلال الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في العاصمة طوكيو محتفظًا بلقبه من ريو 2016 ولندن 2012.

وأنهى الفريق الأسترالي السباق بزمن 3:29.69 دقيقة أمام كندا التي حصدت الميدالية الفضية بفارق 3.09 ثوانٍ والولايات المتحدة البرونزية بفارق 3.12 ثوانٍ.

وحطّم الفريق الاسترالي الرقم القياسي الذي حققه بنفسه في نيسان/أبريل 2018 في ألعاب الكومونولث (3:30.05 دقائق).

وهذه الذهبية الاولى لأستراليا في أولمبياد طوكيو والثالثة في المجمل (فضية وبرونزية).

وتواجدت ثلاث سباحات من تلك اللواتي تُوجن في ريو وحققن حينها أيضًا رقمًا قياسيًا عالميًا، هما الشقيقتان برونتي وكايت كامبل إضافة الى إيما ماكيون، فيما حصدت ميغ هاريس أولى ميداليتها بعد أن حلّت بدلا من بريتاني إلملاي.

وكانت كايت كامبل قد تواجدت أيضًا مع الفريق الذي أحرز ذهبية 2012 وبرونزية 2008.

وفي لقطة ظريفة على منصة التتويج، ونظرًا أن كل رياضي أو رياضية متوج في الألعاب يأخذ ميداليته من الصينية ويضعها حول عنقه احترامًا للقوانين القائمة بسبب جائحة فيروس كورونا، اختارت اللاعبات وضع الميداليات على أعناق بعضهن البعض.

وبعد أن تقدّمت الدنمارك والسويد في المقطعين الاوليين من السابق، أخذت أستراليا زمام المبادرة في المقطع الثالث بفضل أداء هائل لماكيون التي صنعت فارقًا كبيرًا في الطريق الى اللقب.

© 2021 AFP