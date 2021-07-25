أولمبياد طوكيو-مبارزة: أول ذهبية لفرنسا في الألعاب ورابعة للولايات المتحدة

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الفرنسي رومان كانون يفوز بذهبية السيف في المبارزة في أولمبياد طوكيو في 25 تموز/يوليو 2021

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طوكيو (أ ف ب)

منح الفرنسي رومان كانون أول ذهبية لفرنسا في أولمبياد طوكيو الصيفي بفوزه في مسابقة السيف، فيما اختتمت الأميركية لي كيفر يومًا حافلا لبلادها وأهدتها المعدن الأصفر الرابع.

وتفوّق كانون (24 عامًا) الذي اختير في اللحظة الاخيرة لمشاركة في الألعاب في المباراة النهائية على المجري غيرغلي سيلكوزي 15-10 ليمنح الاخير ثاني ميدالية لبلاده بعد أرون سيلغي في الحسام.

وهذه الميدالية الذهبية الاولى لفرنسا في المبارزة منذ أثينا 2004.

وكانت البرونزية من نصيب الاوكراني إيغور ريزلين بعد مواجهة مثيرة مع الايطالي أندريا سانتاريلي 15-12.

ورفعت فرنسا رصيدها الى ثلاث ميداليات، واحدة من كل لون.

واختتمت كيفر يومًا حافلا لبلادها بإحرازها ذهبية سلاح الشيش على حساب إينا ديريغلازوفا من اللجنة الاولمبية الروسية 15-13 لترفع غلة الولايات المتحدة من هذا المعدن الى اربعة، أُحرزت جميعها الاحد.

وكانت البرونزية من نصيب الروسية الاخرى المشاركة تحت علم محايد لاريسا كوروبينيكوفا بعد فوزها على الايطالية أليتشي فولبي 15-14.

© 2021 AFP