أولمبياد طوكيو- مضرب: المصنفة الأولى عالمياً الأسترالية آشلي بارتي تودّع من الدور الأول

الأسترالية آشلي بارتي بعد خسارتها في الدور الأول لمنافسات كرة المضرب الأحد ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو أمام الإسبانية سارة سوريبيس تورمو في 25 تموز/يوليو 2021

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طوكيو (أ ف ب)

ودّعت المصنفة الأولى عالمياً الأسترالية آشلي بارتي من الدور الأول لمنافسات كرة المضرب الأحد ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، بخسارتها أمام الإسبانية سارة سوريبيس تورمو 6-4 و6-3.

وخسرت الأسترالية المتوجة مؤخراً بلقب ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، إرسالين في كل مجموعة، فيما لم ترتكب تورمو المصنفة 48 غير خمسة أخطاء في مقابل 27 لبارتي التي منيت بخسارة مفاجئة.

وقالت الإسبانية التي ستلاقي في الدور الثاني الفرنسية فيونا فيرو "إنه شعور رائع، ما زلت لا أصدق".

وأضافت "إنه شيء لا يصدق بالنسبة لي. إنه شيء كنت أحلم به طوال حياتي، أن أكون هنا وحتى أكثر من ذلك وأنا أتغلب على المصنفة الأولى عالمياً. أنا سعيدة للغاية".

وفيما باء مسعى بارتي لتصبح أول أسترالية تفوز بذهبية المضرب في الأولمبياد بالفشل، تأهلت هي وشريكتها ستورم ساندرس إلى الدور الثاني من زوجي السيدات.

ومن المحتمل أن تواجه بارتي تورمو مرة أخرى في ربع نهائي مسابقة الزوجي.

© 2021 AFP