إسرائيل تسيّر أول رحلة طيران مباشرة إلى المغرب

فاضل سنا ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

مغربيون يتظاهرون في العاصمة الرباط دعماً للفلسطينيين ورفضاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في 16 أيار/مايو.

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القدس (أ ف ب)

سيّرت شركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير" الأحد أول رحلة تجارية مباشرة بين الدولة العبرية والمغرب منذ إعلان اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام الماضي برعاية أميركية.

وقالت المتحدثة باسم الشركة تالي ليبوفيتش لوكالة فرانس برس إن الرحلة أقلعت من تل أبيب الساحلية إلى مراكش وعلى متنها مئة مسافر.

وبحسب ليبوفيتش فإنه من المقرر مستقبلا تسيير رحلتين إلى ثلاث أسبوعيا.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد صرح الأسبوع الماضي بنيته زيارة المغرب لاحقا عقب تسيير أول رحلة.

العام الماضي، أعلنت المغرب إلى جانب كل من الإمارات والبحرين والسودان تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية في خطوات متلاحقة دانها الفلسطينيون ووصفوها بأنها "طعنة في الظهر" وخروج عن الإجماع العربي الذي جعل حل القضية الفلسطينية شرطا للسلام بين إسرائيل والدول العربية.

توصلت إسرائيل إلى هذه الاتفاقيات في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

نُظمت أول رحلة مباشرة بين تل أبيب والرباط أقلت دبلوماسيين إسرائيليين في كانون الأول/ديسمبر 2020، وُقعت على إثرها اتفاقات ثنائية ركزت على إدارة المياه وإعفاء الدبلوماسيين من التأشيرات والروابط الجوية المباشرة.

وفي تصريح سابق، قالت شركة الطيران الإسرائيلية الثانية إن سعر تذكرة الذهاب والإياب إلى مراكش، العاصمة السياحية المغربية، ستبلغ 580 دولارا تقريبا.

ويعد المغرب موطنا لأكبر جالية يهودية في شمال إفريقيا مع تعداد يبلغ 3000 شخص. ويعيش حوالى 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل.

وكان للرباط مكتب للتواصل في تل أبيب وذلك قبل أن تنقطع العلاقات إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية ما بين عامي 2000 و2005.

© 2021 AFP