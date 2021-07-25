الكأس الذهبية: الضيفة قطر إلى نصف النهائي

فريدريك ج. براون ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

تابعت قطر المشاركة ببطاقة دعوة نتائجها الجيدة في الكأس الذهبية لمنطقة كونكاكاف في كرة القدم، بتأهلها إلى الدور نصف النهائي إثر فوزها على السلفادور 3-2 السبت في غلندايل.

وسجل المعزّ علي (2 و55) وعبد العزيز حاتم (8) أهداف بطلة آسيا وخواكين ريفاس (63 و66) هدفي السلفادور.

وتلتقي قطر في المربع الأخير الفائز بين الولايات المتحدة المتوجة ست مرات وجامايكا.

وتصدر المعز علي (24 عاما) ترتيب الهدافين مع 4 اصابات. سجل مهاجم الدحيل البالغ 24 عاما هدفه الأول المبكر بتسديدة يمينية وهو منفرد داخل المنطقة (2)، والثاني من من نقطة الجزاء (55)، فيما جاء هدف عبد العزيز حاتم لاعب الريان المخضرم بتسديدة رائعة من حافة المنطقة خدعت الحارس (8).

وفيما سيطرت قطر على الشوط الأول وتألق في صفوفها كالعادة صانع اللعب أكرم عفيف، تراجعت بعد الاستراحة مفسحة المجال للسلفادور بالسيطرة وتسجيل هدفين عبر ريفاس.

وفي ربع النهائي أيضا، تلعب المكسيك حاملة اللقب 11 مرة (رقم قياسي) مع هندوراس وكوستاريكا مع كندا.

وكانت قطر تصدرت مجموعتها الرابعة بعدما تعادلت مع بنما 3-3 ثم فوزها على غرينادا 4-صفر وهندوراس 2-صفر.

وتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الأربع إلى ربع النهائي من البطولة المقامة في الولايات المتحدة حتى 1 آب/أغسطس المقبل.

وتدخل مشاركة قطر في البطولة في اطار استعداداتها لاستضافة مونديال 2022 باشراف مدربها الإسباني فيليكس سانشيس، كما أعقب تتويج المنتخب بلقب كأس آسيا خوضه العديد من المنافسات الدولية، منها بطولة كوبا أميركا بالبرازيل في 2019، وتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 التي واجه خلالها منتخبات أوروبية، بعد دعوته للمشاركة فيها ضمن إعداد منتخب البلد المضيف للنسخة المقبلة من المونديال.

© 2021 AFP