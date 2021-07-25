حاكم منطقة أمهرة يحضّ السكان على مقاتلة متمردي تيغراي

امانويل سيليشي ا ف ب

صورة مؤرخة في 22 تموز/يوليو 2021 تظهر حشد يلوح بأعلام خلال احتجاج ضد جبهة تحرير شعب تيغراي في أديس أبابا

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اديس ابابا (أ ف ب)

حضّ حاكم أمهرة أجيجنهو تيشاغر الأحد سكان المنطقة ممن لديهم أسلحة على مقاتلة المتمرّدين في تيغراي الإثيوبية، واصفا الأمر بأنه "حملة للحفاظ على وجودهم"، وفق الإعلام الرسمي.

ومنطقة أمهرة محاذية لاقليم تيغراي لجهة الجنوب، ويدور بينهما منذ عقود نزاع حول أراض أصبح في صلب النزاع الدائر في الإقليم منذ ثمانية أشهر.

وكان آوول أربا رئيس منطقة عفر الواقعة شرقي تيغراي قد أصدر الجمعة موقفا مماثلا.

ويسلّط الموقفان الضوء على خطر تمدد النزاع الدائر في تيغراي والذي أعلن رئيس الوزراء آبيي أحمد أواخر تشرين الثاني/نوفمبر أنه انتهى، إلى بقية مناطق إثيوبيا.

وقال حاكم منطقة أمهرة "اعتبارا من يوم غد (الإثنين)، أدعو السكان الذين بحوزتهم أسلحة إلى التعبئة سواء على المستوى الحكومي أو الفردي في إطار حملة للحفاظ على وجودهم".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام في العام 2019، قد أرسل قوات إلى تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة في المنطقة، معلنا أن هذه الخطوة جاءت ردا على شنّ الجبهة هجمات ضد معسكرات للجيش الاتحادي.

وعلى الرغم من إعلان آبيي أحمد الانتصار في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر بعدما سيطرت القوات الفدرالية على العاصمة الإقليمية ميكيلي، استمر القتال.

وشهد النزاع منعطفا عندما استعاد مقاتلون موالون لجبهة تحرير شعب تيغراي ميكيلي في أواخر حزيران/يونيو حين أعلن آبيي وقفا لإطلاق النار.

ومع ذلك استمرت الاشتباكات وأعلن مسؤولون من ستة أقاليم إضافة الى مدينة دير داوا أنهم سيرسلون مقاتلين لمساندة القوات الحكومية.

وأوقعت الحرب آلاف القتلى، وفق الأمم المتحدة، وهذا الشهر، حذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالوكالة راميش رجاسينغام بأن أكثر من 400 ألف شخص في الإقليم "باتوا يعانون المجاعة".

- "لن نرتاح" -

وتعهّد غيتاتشو ريدا الناطق باسم المتمردين "تحرير كل شبر من تيغراي" بما في ذلك المناطق المتنازع عليها في غرب الإقليم وجنوبه والتي تسيطر عليها قوات أمهرة منذ بداية النزاع.

وتوجه الآلاف من مقاتلي أمهرة في الأيام الأخيرة صوب حدود تيغراي-أمهرة لكن غيتاتشو تفاخر بتحقيق مكاسب سريعة ضد ما وصفه بـ"ميليشيات فلاحين سيئة التدريب".

وقال أجيجنهو الأحد إن العكس هو الصحيح وإن جبهة تحرير شعب تيغراي تعاني خسائر فادحة.

والاتصالات مقطوعة في تيغراي ما يصعّب عملية التثبّت من هوية الجهات التي تسيطر ميدانيا على مناطق الإقليم.

وتابع أجيجنهو "لن نرتاح حتى تدفن جبهة تحرير شعب تيغراي" رغم أنه قال إن الحملة ضد أمهرة لم تكن تستهدف المدنيين في تيغراي.

وأضاف "التيغراويون إخوتنا. التيغراويون ليسوا أعداءنا".

وفي غضون ذلك، يستمر القتال في عفر منذ أكثر من أسبوع، وفق ما قال الناطق الإقليمي أحمد كايلوتا لوكالة فرانس برس الأحد.

وأوضح "ما زلنا في حالة حرب"، مضيفا أن جبهة تحرير شعب تيغراي استمرت في السيطرة على مناطق في أورا وإيوا وغولينا.

وأفاد مسؤول لوكالة فرانس برس الاسبوع الماضي أن 20 مدنيا على الاقل قتلوا ونزح 70 ألفا.

وقال أحمد إن ليس لديه معلومات عن قتلى لكنه أكد النزوح الواسع النطاق.

وأضاف أن "أكثر من 75 ألف فرد من المجتمع الرعوي الذين كانوا يعيشون في المنطقة نزحوا وهم الآن في مخيمات وملاجئ مختلفة".

ويعتبر الطريق إلى إثيوبيا عبر ميناء جيبوتي، الواقع شرق عفر، حيويا للبلد غير الساحلي، ما يثير تكهنات أن متمردي تيغراي قد يحاولون خنقه.

لكن أحمد قال الأحد إن الاشتباكات ما زالت بعيدة عنه.

© 2021 AFP