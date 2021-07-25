رونالدو يحط في تورينو وسط تأكيد من إدارة يوفنتوس ببقائه

إيزابيلا بونوتو ا ف ب/ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

روما (أ ف ب)

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ظهر الأحد الى تورينو استعداداً لمعاودة تمارينه مع فريقه يوفنتوس، وذلك تزامناً مع تأكيد إدارة النادي الإيطالي ببقائه رغم التقارير التي تتحدث عن إمكانية رحيله.

وحطت طائرة رونالدو الخاصة في مطار كاسيلي في تورينو بتمام الساعة 2.30 من بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي، وذلك تمهيداً لالتحاق بتمارين الفريق الإثنين في كونتيناسا.

ورغم ما يُشاع عن إمكانية رحيله عن عملاق تورينو بحثاً عن مغامرة جديدة قد تقوده الى باريس سان جرمان الفرنسي بحسب التقارير، يبدو ابن الـ36 عاماً جاهزاً لبدء موسمه الرابع مع "السيدة العجوز"، وهذا ما أكده السبت نائب رئيس النادي النجم التشيكي السابق بافل ندفيد.

وقال ندفيد لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية إن رونالدو "سيبقى معنا"، وذلك بعد مباراة ودية استعدادية فاز بها يوفنتوس على تشيزينا 3-1 بقيادة مدربه الجديد-القديم ماسيميليانو أليغري العائد للاشراف على الفريق بعد تجربة مخيبة مع نجمه السابق أندريا بيرلو انتهت بالتنازل عن لقب الدوري المحلي لصالح الغريم إنتر بعدما احتكره "بيانكونيري" طيلة تسعة مواسم متتالية.

وقال ندفيد "رونالدو سيعود الى التمارين الإثنين وسيبقى معنا" للموسم المقبل الذي يبدأه يوفنتوس في 22 آب/أغسطس حين يحل ضيفاً على أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري المحلي.

وسبق لندفيد نفسه أن أفاد في منتصف الشهر الحالي أن النجم البرتغالي، المتوج بلقب هداف كأس أوروبا رغم خروج بلاده من ثمن النهائي وتنازلها عن اللقب القاري، لم يُظهِر أي مؤشر على رغبته في الرحيل.

قال اللاعب الدولي السابق "كريستيانو في إجازة. ليس لدينا أي مؤشر من محيطه بأنه يريد الرحيل. ننتظر عودته في 25 تموز/يوليو كما هو مقرر".

وما زال "سي آر7" مرتبطاً مع عملاق تورينو لموسم إضافي، وهو الذي انضم اليه عام 2018 قادماً من ريال مدريد الاسباني، لثلاثة مواسم.

حامت الشكوك حول مستقبل أفضل لاعب في العالم خمس مرات بعدما فشل يوفنتوس في الاحتفاظ بلقبه بطلاً لـ "سيري أ"، وخروجه من دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليعود ويخطف بشق الأنفس في المرحلة الاخيرة بطاقة التأهل إلى المسابقة القارية الأم بحلوله رابعاً، مكتفياً باحراز الكأس المحلية.

© 2021 AFP