أولمبياد طوكيو: الأردني شرباتي يحصد فضية والمصريان عيسى وملاك برونزيتين

خافيير سوريانو ا ف ب

الأردني صالح الشرباتي (أحمر) خلال مباراته النهائية ضد الروسي ماكسيم خرامتشوف التايكواندو لوزن -80 كلغ في أولمبياد طوكيو في 26 تموز/يوليو 2021

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طوكيو (أ ف ب)

حصد الأردني صالح الشرباتي فضية وزن 80 كلغ في التايكواندو الثلاثاء ضمن أولمبياد طوكيو مانحًا بلاده ميداليتها الثانية فقط في تاريخ الألعاب، فيما أحرز المصريان سيف عيسى وهداية ملاك برونزيتين في الرياضة عينها.

توج الشرباتي المصنف سادسًا عالميًا الاثنين بفضية -80 كلغ بعد خسارته في النهائي امام متصدر التصنيف العالمي الروسي ماكسيم خرامتشوف المشارك تحت علم محايد بنتيجة 20-9.

وأهدى الشرباتي بلاد النشامى ثاني ميدالياتها على الإطلاق في الأولمبياد بعد أن حصد باكورتها أحمد أبو غوش الذي يعتبره الشرباتي مثاله الأعلى، في التايكواندو أيضًا عندما توج بذهبية وزن -68 كلغ في ريو 2016.

بنت الأردن آمالاً على الشرباتي لحصد ميدالية من أي لون في أولمبياد طوكيو نظرًا للمستويات التي قدمها في الآونة الاخيرة وفرض نفسه لاسيما على الصعيد القاري.

وفي طريقه الى نهائي طوكيو، أقصى الشرباتي المصنف سابعًا عالميًا الاوزبكستاني نيكيتا رافالوفيتش من دور الاربعة في مباراة مثيرة حسمها الاردني بالنقاط الذهبية 13-11 بعد انتهاء الجولات الثلاث الاولى بالتعادل 11-11.

وبعد فوزه في نصف النهائي قال في حديث لفرانس برس "شكرت ربي لأن هذه الجهود لم تذهب سدى (...) فكرت بعائلتي لأنهم تعبوا معي ووقفوا الى جانبي لأصل الى هنا".

- ثنائية برونزية مصرية -

ومنح الثنائي المصري سيف عيسى وهداية ملاك بلادهما أولى الميداليات بإحرازهما برونزية -80 و-67 كلغ تواليًا، بعد فوز الاول على النروجي ريتشارد أندري أورديمان والثانية على الاميركية بايج ماكفيرسون المصنفة خامسة عالميًا لتضيفها إلى برونزية -57 كلغ التي أحرزتها في أولمبياد ريو 2016.

وقال عيسى لقناة بي إن سبورتس "حققنا حلم 100 مليون مصري بإحراز الميداليتين. البعثة المصرية بحاجة للسعادة وحققنا نجاحًا كبيرًا في التايكواندو مع ميداليتين برونزيتين. كان طموحنا تحقيق الذهب لكن المنافسات صعبة".

وفي طريقه إلى البرونزية، أقصى عيسى الايطالي سيموني أليسيو بطل العالم 2019.

قال عيسى (23 عامًا) في تصريح لوكالة فرانس برس بعد فوزه على أليسيو "التفوق على بطل العالم ليس بالأمر السهل أبدًا وكانت المواجهة متقاربة جدًا، حاولت أن أبقى مركزًا".

وبلغ المغربي أشرف محبوبي ربع النهائي على حساب العاجي شيخ سالا سيسيه حامل ذهبية ريو والمصنف ثالثًا عالميًا 21-11.

وقال محبوبي المصنف 22 عالميًا في تصريحات لفرانس برس "الانتصار لم يكن متوقعًا ولكن وضعنا الخطط المناسبة للتفوق عليه"، مضيفًا عن الجولة الثالثة التي تفوّق فيها بشكل واضح على منافسه "كنا مستعدين للجولة الثالثة لأننا كنا ندرك أن لديه مشكلات في اللياقة البدنية".

في المقابل، أضافت ملاك برونزية ثانية في رصيدها بعد تتويجها قبل خمسة أعوام في وزن -57 كلغ.

فيما خسرت الأردنية جوليانا الصادق في الدور الـ16 لوزن -67 كلغ لدى السيدات رغم تعادلها 9-9 مع البرازيلية ميلينا تيتنيلي، إلا أن الاخيرة تأهلت بالأفضلية.

© 2021 AFP