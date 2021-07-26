أولمبياد طوكيو-تايكواندو:المصري عيسى إلى ربع نهائي وزن -80 كلغ

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المصري عيسى سيف خلال مباراته في الدور الـ16 في منافسات التايكواندو في أولمبياد طوكيو في 26 تمز/يوليو 2021

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طوكيو (أ ف ب)

تأهل لاعب التايكواندو المصري سيف عيسى إلى الدور ربع النهائي لوزن -80 كلغ في أولمبياد طوكيو، بعد فوزه على الأسترالي جاك مارتون 11-1 الاثنين.

ويلتقي عيسى في دور الثمانية لاحقًا اليوم الايطالي سيموني أليسيو.

فيما خسرت الأردنية جوليانا الصادق في الدور الـ16 لوزن -67 كلغ لدى السيدات رغم تعادلها 9-9 مع البرازيلية ميلينا تيتنيلي، إلا أن الاخيرة تأهلت بالأفضلية.

وتلعب لاحقًا المصرية هداية ملاك حامل برونزية ريو 2016 ضد الفرنسية ماغدا فيت هينين في دور الـ16 في وزن -67 كلغ.

كما يلتقي الاردني صالح الشرباتي المصنف سادسًا عالميًا حامل لقب بطولة آسيا في التايكواندو 2021 وحامل برونزية آسياد 2018 مع النروجي ريتشارد أندري أورديمان في الدور الـ16 لوزن -80 كلغ، والمغربي أشرف محبوبي ضد العاجي شيخ سالا سيسيه.

© 2021 AFP