أولمبياد طوكيو-ترياثلون: النروجي بلومنفلت يحرز ذهبية الترياثلون بعد بداية فوضوية

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النروجي كريستيان بلومنفلت كان أول الواصلين في مسابقة الترياثلون

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طوكيو (أ ف ب)

أحرز النروجي كريستيان بلومنفلت ذهبية الترياثلون الأثنين، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس، بعد منافسة شهدت بداية فوضوية.

وقطع النروجي البالغ 27 عاما خط الوصول بزمن 1:54:04 ساعة، متفوّقا على البريطاني أليكس يي بفارق 11 ثانية والنيوزيلندي هايدن وايلد بفارق 20 ثانية.

وهذا أول لقب كبير لبلومنفلت، في موسم مميز حصد فيه لقب الترياثلون العالمي في يوكوهاما ثم لشبونة.

وأثير جدل حول البداية الفوضوية للحدث، حيث تم ارجاع ثلث المتسابقين البالغ عددهم 56، بعد نزولهم في الماء. تسبّب بهذه المشاهد المربكة قارب منع منافسين آخرين دخول المياه.

وكانت بريطانيا سيطرت على هذه المسابقة في النسختين الأخيرتين مع الأخوين بروانلي.

لكن حامل اللقب مرتين أليستير براونلي لم يتم اختياره، فيما حل خامسا شقيقه جوناثان الذي حصد سابقا الفضية والبرونزية، بفارق 49 ثانية عن المتوج.

© 2021 AFP