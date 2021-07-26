أولمبياد طوكيو- جودو: الكوسوفية نورا جياكوفا تحرز ثاني ذهبيات بلادها
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طوكيو (أ ف ب)
حصدت الكوسوفية نورا جياكوفا ثاني ذهبيات بلادها، بعد إحرازها ذهبية جودو السيدات لوزن -57 كلغ في نيبون بودوكان، ضمن الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو.
وظفرت جياكوفا، ثالثة بطولة العالم الأخيرة والمصنفة الثالثة عالمياً، بالذهبية بفوزها في المباراة النهائية على الفرنسية سارة-ليوني كيسيك، التي استُبعدت لقيامها بحركة خطيرة أدت إلى سقوطها على رأسها، لتكتفي بالفضية.
وبالتالي، فازت جياكوفا بالذهبية الثانية لبلادها في الجودو بطوكيو، بعدما خطفت ديستريا كراسنيكي السبت ذهبية -48 كلغ.
وأحرزت كل من الكندية جيسيكا كليمكايت واليابانية تسوكاسا يوشيدا البرونزية.
© 2021 AFP