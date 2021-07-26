أولمبياد طوكيو- جودو: الكوسوفية نورا جياكوفا تحرز ثاني ذهبيات بلادها

الكوسوفية نورا جياكوفا تحتفل بعد إحراز ذهبية الجودو لوزن -57 في أولمبياد طوكيو في 26 تموز/يوليو 2021

إعلان اقرأ المزيد

طوكيو (أ ف ب)

حصدت الكوسوفية نورا جياكوفا ثاني ذهبيات بلادها، بعد إحرازها ذهبية جودو السيدات لوزن -57 كلغ في نيبون بودوكان، ضمن الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو.

وظفرت جياكوفا، ثالثة بطولة العالم الأخيرة والمصنفة الثالثة عالمياً، بالذهبية بفوزها في المباراة النهائية على الفرنسية سارة-ليوني كيسيك، التي استُبعدت لقيامها بحركة خطيرة أدت إلى سقوطها على رأسها، لتكتفي بالفضية.

وبالتالي، فازت جياكوفا بالذهبية الثانية لبلادها في الجودو بطوكيو، بعدما خطفت ديستريا كراسنيكي السبت ذهبية -48 كلغ.

وأحرزت كل من الكندية جيسيكا كليمكايت واليابانية تسوكاسا يوشيدا البرونزية.

© 2021 AFP