أولمبياد طوكيو- جودو: شوهي أونو يعزز ذهبيات اليابان

أحرز الياباني شوهي أونو ذهبية وزن -73 كلغ في منافسات الجودو الاثنين أمام الجورجي لاشا شافداتواشفيلي في طوكيو في 26 تموز/يوليو 2021

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طوكيو (أ ف ب)

رفع أسطورة الجودو الياباني شوهي أونو إلى سبع عدد الميداليات الذهبية لليابان في أولمبياد طوكيو، بعد فوزه في نهائي منافسات -73 كلغ الاثنين على بطل العالم الجورجي لاشا شافداتواشفيلي.

وخلال هذا النهائي عالي المستوى، الذي حضره رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ وأوتا آبي وشقيقها هيفومي اللذان تقلدا الذهب الأحد في وزني -52 و-66 كلغ، ظفر أونو بالميدالية بوازاري.

ويعتبر أونو أحد عباقرة الجودو، وهو بطل العالم ثلاث مرات وبطل أولمبي مرتين.

وذهبت الميداليتان البرونزيتان إلى الكوري الجنوبي شانغريم آن، والمونغولي تسوغتباتار تسند-أوشير.

وهذه ثاني ذهبية لليابان الاثنين، بعد إحراز موميجي نيشيا ذهبية سكايتبورد شوارع.

© 2021 AFP