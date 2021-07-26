أولمبياد طوكيو: دونتشيتش يسقط الأرجنتين بأداء قياسي

اريس ميسينيس ا ف ب

نجم سلوفينيا لوكا دونتشيتش خلال المباراة ضد الارجنتين في منافسات كرة السلة ضمن اولمبياد طوكيو، سايتاما في 26 تموز/يوليو 2021

إعلان اقرأ المزيد

سايتاما (اليابان) (أ ف ب)

استهل نجم دالاس مافريكس لوكا دونتشيتش وبلاده سلوفينيا مغامرتهما الأولمبية الأولى بفوز لافت على الأرجنتين بطلة 2004، وذلك بنتيجة 118-100 الإثنين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لأولمبياد طوكيو.

وتعملق دونتشيتش بأداء قياسي لم يتحقق سابقاً في تاريخ الألعاب بعدما سجل 31 من نقاطه الـ48 في الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم على ملعب "سايتاما سوبر أرينا"، مضيفاً أيضاً 11 متابعة مع 5 تمريرات حاسمة و3 صدات دفاعية (بلوك).

وحقق ابن الـ22 عاماً رقمه القياسي من حيث عدد النقاط في شوط أول خلال 16 دقيقة خاضها في النصف الأول من اللقاء الذي تسيّده السلوفينيون منذ البداية ووصل الفارق خلاله بين الطرفين حتى 30 نقطة، فيما كان أكبر تقدم للمنتخب الأميركي الجنوبي الذي نال أيضاً برونزية بكين 2008، بفارق نقطتين فقط.

وأنهت سلوفينيا الربع الأول لصالحها 32-24، ثم وسعت الفارق الى 20 نقطة في نهاية الشوط الأول بعدما حسمت الربع الثاني 30-18 بفضل جهود نجم دالاس مافريكس.

وواصل المنتخب الأوروبي تفوّقه في الثالث الذي انتهى لصالحه 26-24، ما مهّد الطريق أمامه للسير بالمباراة الى بر الأمان رغم الصحوة المتأخرة للمخضرم لويس سكولا (23 نقطة) وفاكوندو كومباتسو (21) وغابريال ديك (17 مع 8 متابعات) ورفاقهم الذين أنهوا الربع الأخير لصالحهم 34-30.

وكان نصيب دونتشيتش في الشوط الثاني من اللقاء 17 نقطة في 15 دقيقة، ليصبح ثاني أفضل مسجل في مباراة واحدة خلال الألعاب الأولمبية مشاركة مع الأسترالي إدي بالوبينسكاس الذي سجل 48 نقطة أيضاً ضد المكسيك عام 1976 في مونتريال.

ويبقى الرقم القياسي باسم البرازيلي أوسكار شميدت الذي سجل 55 ضد إسبانيا في أولمبياد سيول 1988.

ودفع أداء دونتشيتش بأسطورة الأرجنتين مانو جينوبيلي الذي قادها الى اللقب الأولمبي عام 2004، الى التغريد على تويتر خلال استراحة الشوطين "هيمنة مطلقة على المباراة من قبل دونتشيتش. 31 نقطة في الشوط الأول. يا له من وحش".

وبهذا الانتصار الذي تحقق بمجهود كليمين بريبيليتش أيضاً (22 نقطة)، قطعت سلوفينيا أكثر من نصف الطريق نحو بلوغ الدور ربع النهائي الذي يتأهل اليه صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعات الثلاث إضافة الى أفضل منتخبين في المركز الثالث.

وتضم المجموعة إسبانيا بطلة العالم وصاحبة برونزية ريو 2016، وهي تلتقي لاحقاً مع اليابان المضيفة على الملعب ذاته.

© 2021 AFP