أولمبياد طوكيو-سباحة: الأسترالية تيتموس تحرم الأميركية ليديكي من لقب 400 م حرة

أتيلا كيسبندك ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

طوكيو (أ ف ب)

لم تخيّب المبارزة المنتظرة بين الأميركية كايتي ليديكي حاملة اللقب والأسترالية الشابة أريارن تيتموس الآمال في سباق 400 م حرة سباحة، فحسمتها الثانية لمصلحتها بفارق بسيط الأثنين ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.

وبعد تصدّر ليديكي معظم فترات السباق، تفوّقت تيتموس، حاملة لقب بطولة العالم، في آخر خمسين مترا محققة رقما أولمبيا جديدا قدره 3:56.69 دقائق (ثاني أفضل رقم في التاريخ)، ومتقدّمة على حاملة الرقم العالمي ليديكي بفارق 67 بالمئة من الثانية، فيما حلّت الصينية بينغجي لي ثالثة (4:01.08 دقائق).

وكانت تيتموس (20 عاما) قريبة من تحطيم الرقم العالمي البالغ 3:56.46 د والذي سجّلته ليديكي في أولمبياد ريو 2016، حيث حققت ذهبيتها الخامسة في الألعاب (4 في ريو 2016 و1 في لندن 2012).

قالت تيتموس التي أحرزت أولى ميدالياتها الأولمبية "كنت قلقة بعد 200 م، عرفت أنها ستكون حاضرة. لا يأتي أحد إلى الألعاب الأولمبية دون أن يكون في أهبة الاستعداد، خصوصا كايتي ليديكي".

تابعت السباحة المولودة عام 2000 "كان يجب أن أثق بنفسي. حاولت البقاء متماسكة والاستفادة من سرعتي. أنا فخورة بالتفوق على سباحة معروفة بقوتها في النصف الأخير من السباق".

ومنحت تيتموس، الملقبة "ترمينايتور"، أستراليا أول لقب لها في فردس السباحة لدى السيدات، منذ بكين 2008، وهي ستخوض سباقي 200 م و800 م.

ليديكي (24 عاما)، الطامحة لترك بصمة كبيرة في هذه الألعاب، تخوض تصفيات سباقين مساء الأثنين في 200 م و1500 م.

قالت ليديكي "اعتقدت اني اخفقت عند الوصول إلى 300 م، شاهدتها في الجوار. أردت تقديم كلّ شيء، فقاتلت حتى آخر رمق. لست خائبة، فقد حققت رقما جيدا، وهي قدمت سباقا رائعا".

© 2021 AFP