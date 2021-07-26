أولمبياد طوكيو-سباحة: البريطاني آدم بيتي يحتفظ بلقبه في سباق 100 م صدرا

فرانسوا-كزافييه ماريت ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

أصبح آدم بيتي أول سبّاح بريطاني ينجح بالدفاع عن لقبه الأولمبي، بعد تتويجه الأثنين بذهبية سباق 100 م صدرا، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.

وسيطر بيتي (26 عاما) على السباق مسجلا 57.37 ثانية ومتقدما الهولندي أرنو كامينغا (58.00 ث) والإيطالي نيكولو مارتينينغي (58.33 ث).

ويهيمن بيتي، صاحب أفضل 20 رقما في تاريخ السباق، على هذا السباق منذ 2015 أكان في بطولة العالم أو الألعاب الأولمبية.

وواجه بيتي منافسة معقولة من كامينغا الذي نزل هذا الموسم مرتين تحت حاجز 58 ثانية، حيث لم ينجح أحد بتحقيق هذا الرقم سوى بيتي نفسه.

لكن بيتي لم ينجح بتحسين رقمه القياسي العالمي الذي سجّله في مونديال غوانغجو 2019 والبالغ 56.88 ثانية.

وعن محاولة نزوله تحت حاجز 57 ثانية، قال بيتي مؤخرا لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية "لا يهمّ الرقم، قد يكون +المشروع 55 أو 54+".

أصبح بيتي خلال أولمبياد ريو 2016 أول بطل أولمبي بريطاني في منافسات الحوض وذلك منذ العام 1988، كما أسهم في تحقيق بلاده للميدالية الفضية في سباق التتابع 4 مرات 100 م متنوعة.

بدأ بيتي الذي يبرز بوشم يرمز الى حيوان الأسد على كتفه الأيسر، بإيلاء رياضة السباحة جدية أكبر، عندما شاهد وهو برفقة اصدقائه، مواطنه سباح مسابقات الصدر غريغ بنسون يتأهل الى الدور نصف النهائي في أولمبياد لندن 2012.

وعن هذا الموضوع، قال بيتي لصفيحة "تايمز": "كانت تلك اللحظة بمثابة مفترق طرق في حياتي وقرّرت حينها بأن أتعامل بجدية أكبر مع السباحة".

وتابع: "كنت قد أنهيت الامتحانات المدرسية وأنوي أن احتسي الكحول واثمل برفقة أصدقائي عندما سمعت بأن غريغ بنسون وهو صديق قديم من أعوامي الأولى قد نجح في بلوغ الدور نصف النهائي في أولمبياد لندن 2012".

دخل بيتي عالم النجومية من الباب الواسع عام 2014 بعد فوزه بثلاث ميداليات في دورة ألعاب الكومنولث، وتبعها بأربع ميداليات ذهبية في بطولة أوروبا ببرلين والتي تخللها تحطيمه للرقم القياسي العالمي في منافسات الصدر لمسافة 50م.

© 2021 AFP