أولمبياد طوكيو-سباحة: الكندية ماكنيل تحرز ذهبية 100 م فراشة جأش

أود أندرسن ا ف ب

السويدية سارة سيوستروم (يسار) تهنئ الكندية مارغاريت ماكنيل على فوزها في سباق 100 م فراشة

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طوكيو (أ ف ب)

سجّلت السباحة مارغاريت ماكنيل ثالث أسرع زمن في تاريخ سباق 100 م فراشة، مانحة كندا الأثنين أول ميدالية ذهبية ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.

وسجّلت ماكنيل، حاملة لقب بطولة العالم 2019، زمنا قدره 55.59 ثانية متقدمة على الصينية يوفي تشانغ (55.64 ث) والأسترالية إيما ماكيون (55.72 ث).

واكتفت السويدية سارة سيوستروم، حاملة لقب ريو 2016 والعائدة من إصابة بكوعها، بالمركز السابع بفارق 1.32 ثانية عن المتوجة.

قالت ماكنيل (21 عاما)، ابنة أونتاريو، بعد تتويجها "لا أجد الكلمات الآن، لا أصدّق. لم أكن قادرة على رؤية أحد، كنت في حارة بعيدة أعتقد انها صبّت لمصلحتي. ركّزت على سباقي بدلا من النظر إلى الأخريات".

وهذه الميدالية الثانية في هذه الألعاب لماكنيل، بعد حصدها مع بلادها فضية التتابع أربع مرات 100 م حرة الأحد.

© 2021 AFP