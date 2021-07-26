أولمبياد طوكيو-سباحة: دريسل يقود الولايات المتحدة إلى ذهبية التتابع أربع مرات 100 م حرة

جوناثان ناكستراند ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

قاد النجم كايليب دريسل منتخب الولايات المتحدة إلى احراز ذهبية سباق التتابع أربع مرات 100 م حرة، الأثنين ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.

وسجّلت الولايات المتحدة 3:08.97 دقائق، متفوقة على إيطاليا بفارق 1.14 ثانية وأستراليا بفارق 1.25 ثانية. وإلى دريسل الحالم بست ذهبيات في طوكيو، تألف الفريق الأميركي من بلايك بييروني، بوين بيكر وزاك أبل. ويبقى لدريسل على الأقل ثلاث سباقات فردية في 100 م، 100 م فراشة و50 م، واثنان في التتابع (4 مرات 100 م متنوعة و4 مرات 100 م متنوعة للمختلط).

وكان دريسل أوّل المنطلقين في فريقه مسجلا 47.26 ثانية، ثم حسم آبل المنافسة بعدما حقق زمنا هو الثاني بين المشاركين الـ24 في السباق بلغ 46.69 ثانية، بعد الأسترالي كايل تشالمرز (46.44 ث).

قال دريسل "الشعور رائع، عرفنا ان المهمة صعبة. أعتقد أننا سيطرنا بشكل جميل".

تابع "لن نشكّك بأنفسنا أبدا، هكذا يعمل المنتخب الأميركي. استبعدنا البعض لكن لن نرضى بذلك".

ويحمل دريسل (24 عاما) في رصيده لقبين أولمبيين من أولمبياد ريو 2016 في التتابع أربع مرات 100 م حرّة والتتابع أربع مرات 100 م متنوعة.

ويسيطر "القنبلة" دريسل على المسافات القصيرة في السنوات الأخيرة، إذ توّج بسبعة ألقاب عالمية في 2017 ومن ثم بستة في 2019، ما سمح له بتدوين اسمه إلى جانب مواطنه الأسطوري مايكل فيلبس.

© 2021 AFP